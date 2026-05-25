Detienen a Ex Alcalde de Tampamolón y a su Esposa con Arsenal en San Luis Potosí

Elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí detuvieron al ex alcalde de Tampamolón Corona, Isidrio “N”, y a su esposa Gabriela “N”, luego de asegurarles armas de fuego, cargadores y más.

Ex Alcalde de Tampamolón es Detenido Durante Operativo EstatalFoto: GCE SLP

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Ex alcalde de Tampamolón y su esposa detenidos con rifles de asalto y más en San Luis Potosí. Descubre los detalles de este caso.

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