Detienen a Ex Alcalde de Tampamolón y a su Esposa con Arsenal en San Luis Potosí

El ex alcalde del municipio de Tampamolón Corona, Isidrio “N”, fue detenido junto con su esposa Gabriela “N” luego de que presuntamente les fuera asegurado un arsenal de armas de fuego cuando circulaban por la Huasteca potosina.

La detención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí durante un operativo de vigilancia en el municipio de Tampamolón Corona.

De acuerdo con los primeros reportes, Gabriela, de 47 años, e Isidrio, de 52, viajaban a bordo de una camioneta cuando fueron detectados por los agentes estatales. Las autoridades señalaron que ambos mostraron una actitud evasiva e intentaron huir al notar la presencia policial.

¿Qué encontraron en la inspección?

Tras marcarles el alto y realizar una inspección, los elementos aseguraron ocho armas largas, entre ellas rifles de asalto conocidos como “cuernos de chivo”, además de escopetas, rifles, tres armas cortas, siete cargadores, cartuchos útiles y la camioneta en la que se desplazaban.

La pareja fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal y continuarán con las investigaciones sobre la procedencia del armamento.