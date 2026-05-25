Roban Iglesia en Jardines de la Hacienda, Querétaro; Pérdidas Superarían los 200 Mil Pesos

La delincuencia alcanzó incluso a los espacios religiosos en la capital queretana. Durante este fin de semana, sujetos desconocidos ingresaron a la Iglesia de Cristo, ubicada en la colonia Jardines de la Hacienda, donde robaron diversos objetos con un valor estimado de 200 mil pesos.

El templo se localiza entre las calles Hacienda La Lira y Hacienda Escolásticas, sitio donde los responsables presuntamente rompieron protecciones, desprendieron losetas y forzaron chapas de seguridad para ingresar al inmueble.

“Esta es la Iglesia de Cristo que está ubicada en Jardines de la Hacienda y entraron unos bandidos, ladrones el fin de semana; rompieron protecciones, quitaron losetas y tengo mis chapas de alta seguridad y las rompieron”, relató la encargada del templo.

¿Qué es lo que se robaron?

De acuerdo con los primeros reportes, entre lo robado se encuentran muebles, ropa, tanques de gas y diversos artículos utilizados para las actividades de la congregación, situación que generó indignación entre vecinos y fieles de la zona.

“Yo creo que como 200 mil pesos; ahorita viendo lo que fue, que tuvieran más vigilancia, porque para poder llevar todo y quitaron tanques de gas, tienen que haberse llevado una camioneta”, expresó la encargada.

¿La falta de vigilancia en algunas colonias de Querétaro está facilitando este tipo de robos?

La responsable del recinto religioso pidió a las autoridades reforzar la seguridad y vigilancia en el sector para evitar nuevos hechos delictivos. Además, señaló que en la zona ha aumentado la presencia de personas en situación de calle.

“Jardines de la Hacienda era una de las colonias más seguras de la ciudad y ahorita uno está al tanto de lo que pasa… la situación está tan difícil que la gente roba y roba”, lamentó.