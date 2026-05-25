Roban Iglesia en Jardines de la Hacienda, Querétaro; Pérdidas Superarían los 200 Mil Pesos

Sujetos desconocidos ingresaron a la Iglesia de Cristo, ubicada en Jardines de la Hacienda, donde sustrajeron muebles, tanques de gas y diversos artículos utilizados por la congregación.

Delincuentes Saquean Templo Religioso en QuerétaroFoto: N+

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Indignación en Jardines de la Hacienda: Ladrones sustraen muebles y tanques de gas de una iglesia. La encargada pide más vigilancia en la zona.

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