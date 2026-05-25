¿Cuándo Entregan Tarjetas para Beca Rita Cetina en Veracruz? Fechas y Lista de Documentos 2026

Te compartimos las fechas en las que se estarán entregando las tarjetas para la beca Rita Cetina en el estado de Veracruz; así como los requisitos para recogerla

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¿Sabías que más de 215 mil tarjetas de la beca Rita Cetina están listas para los estudiantes de primaria en Veracruz? Descubre cómo y cuándo recoger la tuya.

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