¿Cuándo Entregan Tarjetas para Beca Rita Cetina en Veracruz? Fechas y Lista de Documentos 2026

Arrancó en todo el territorio veracruzano el operativo de las Becas para el Bienestar, por lo que te informamos cuándo será la entrega de las tarjetas para la beca Rita Cetina, la cual corresponde a los estudiantes de primaria de todo el estado.

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Carlos Alberto Villa Jiménez, coordinador estatal de Becas para el Bienestar en Veracruz, informó que ya tienen más de 215 mil tarjetas para su entrega. Además, añadió que las tarjetas del Banco del Bienestar, en las que se depositará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria, serán entregadas del 30 de mayo y hasta el mes de julio.

La entrega de las tarjetas es del 30 de mayo al 30 de junio y la dispersión del monto de los 2 mil 500 pesos por estudiante va a ser en los últimos 15 días del mes de agosto

El pago poyo será depositado en las tarjetas asignadas en el mes de agosto de 2026.

¿Qué documentos necesito para recoger la tarjeta de la beca Rita Cetina en Veracruz?

Las familias que realizaron el trámite de incorporación deberán tener listos sus documentos, para recoger su tarjeta, por lo que a continuación, te compartimos los requisitos.

De la madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia) Copia del acta de nacimiento Copia CURP Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

De la o el estudiante

Copia del acta de nacimiento Copia CURP

En las escuelas se informará en dónde la madre, padre, tutora o tutor, deberán presentarse a recoger la tarjeta. Asimismo, pidió a las y los beneficiarios poner especial atención a la fecha y hora asignadas para su atención, a fin de que reciban oportunamente el plástico con el que podrán disponer del recurso antes del inicio del próximo ciclo escolar.