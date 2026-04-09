OCDE Señala Que Productividad en México Está Estancada; Destaca Baja Tasa de Desempleo

De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México no ha logrado reducir la amplia brecha del ingreso per cápita con las economías más avanzadas del organismo.

Además, señaló que la productividad está estancada, con fuertes diferencias regionales, alta informalidad y una baja participación laboral, especialmente entre las mujeres.

Así lo detalló el informe Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad 2026, mismo que enfatizó que la tasa de desempleo en el país está en niveles históricamente bajos.

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Repunta la inversión

El texto señaló que la inversión repuntó entre 2021 y 2024, bajo los proyectos de infraestructura en el sur del país, región identificada como la menos productiva, a diferencia del norte.

El informe da algunas claves para reactivar la productividad en México, entre las que destacan:

Se debe mejorar el capital humano.

Reducir la informalidad.

Cerrar brechas de infraestructura y logística.

Expandir la generación de energía renovable.

Atraer más inversión extranjera.

Acceso a la educación y participación de la mujer

Para mejorar el capital humano, la OCDE recomendó tutorías focalizadas para alumnos rezagados, atender necesidades de formación docente y alinear la universidad y la educación técnica con la demanda laboral.

La organización señaló que a nivel de educación, el acceso es casi universal, aunque una cantidad importante de alumnos abandona sus estudios sin terminar la secundaria.

Además, la calidad educativa sigue estancada, por debajo de los países del organismo, y persisten brechas regionales.

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En ese sentido, el 75% de los empleadores reporta dificultades para cubrir vacantes por falta de habilidades adecuadas, de ahí la necesidad de mejorar la formación de cuadros.

Añadió que la participación femenina es del 50% todavía por debajo de otros países de la OCDE y América Latina, reducida a labores domésticas y de cuidados y por jornadas escolares cortas.

Por ello, planteó una red federal de cuidados infantiles asequibles y de calidad, más escuelas primarias de tiempo completo y una ampliación de los servicios formales de cuidado para personas mayores.

Informalidad, se mantiene

Respecto a las alertas que afectan la economía nacional, la OCDE señaló que el 55% de los trabajadores está en la informalidad, lo que representa una de las tasas más altas del organismo.

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Las consecuencias de la informalidad es que golpea la productividad, debilita la base fiscal y contribuye a que México tenga la menor recaudación tributaria respecto al PIB dentro de la organización.

A esto se suman trabas regulatorias para formalizar empresas, rezagos logísticos, falta de análisis costo-beneficio transparentes en grandes obras y subinversión crónica en redes eléctricas.

¿Y los avances?

Mientras que los avances detectados para México por parte de la OCDE están: las reformas laborales y el sistema de pensiones; así como mecanismos para solucionar disputas y mejora del nivel mínimo de pensiones a jubilados.

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Con información de EFE

ICM