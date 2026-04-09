Inflación en México, en Aumento: Jitomate y Pollo, Entre los Productos Más Caros

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer hoy, 9 de abril de 2026, en qué nivel está la inflación en México, luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó; aquí te decimos los productos más caros en el país, entre ellos el jitomate y el pollo.

¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El INPC es un indicador de interés general para la sociedad. Se trata de una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios del consumo de los mexicanos, a lo largo del tiempo.

El INPC es un indicador de interés general para la sociedad. Se trata de una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios del consumo de los mexicanos, a lo largo del tiempo. Dichos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, en México. Para medir su nivel se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, en este caso, el INPC.

Sube la inflación en México

De acuerdo con el informe del Inegi, el INPC subió 0.86%, por lo que la inflación aumentó a 4.59% en marzo de 2026, luego de que cerró febrero en 4.02%

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Lista de los 10 productos más caros

Jitomate Transporte aéreo Loncherías, fondas, torterías y taquerías Pollo Vivienda propia Papa y otros tubérculos Electricidad Tomate verde Limón Pepino

Lista de los 10 productos que bajaron de precio

Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga Huevo Carne de cerdo Otras frutas Nopales Servicio de internet Otras frutas y legumbres Frijol Suavizantes y limpiadores Papaya

En marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.544 y representó un aumento de 0.86% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.59%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.45% subyacente… pic.twitter.com/HUi1NcKlIX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 9, 2026

Información en desarrollo…

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