Inicio Economía Inflación en México, en Aumento: Jitomate y Pollo, Entre los Productos Más Caros

Inflación en México, en Aumento: Jitomate y Pollo, Entre los Productos Más Caros

|

N+

-

Además del jitomate y el pollo, otras verduras están más caras en México

Foto: Cuartoscuro | Archivo

Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer hoy, 9 de abril de 2026, en qué nivel está la inflación en México, luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó; aquí te decimos los productos más caros en el país, entre ellos el jitomate y el pollo.

  • ¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El INPC es un indicador de interés general para la sociedad. Se trata de una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios del consumo de los mexicanos, a lo largo del tiempo.
  • Dichos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.
  • ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, en México. Para medir su nivel se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, en este caso, el INPC.

Sube la inflación en México 

De acuerdo con el informe del Inegi, el INPC subió 0.86%, por lo que la inflación aumentó a 4.59% en marzo de 2026, luego de que cerró febrero en 4.02%

Noticia relacionada: Sheinbaum Explica Por Qué la UIF Puede Inmovilizar Cuentas Bancarias

Lista de los 10 productos más caros

  1. Jitomate
  2. Transporte aéreo
  3. Loncherías, fondas, torterías y taquerías
  4. Pollo
  5. Vivienda propia
  6. Papa y otros tubérculos
  7. Electricidad
  8. Tomate verde
  9. Limón 
  10. Pepino 

Lista de los 10 productos que bajaron de precio 

  1. Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga
  2. Huevo
  3. Carne de cerdo
  4. Otras frutas
  5. Nopales
  6. Servicio de internet
  7. Otras frutas y legumbres
  8. Frijol
  9. Suavizantes y limpiadores
  10. Papaya

Información en desarrollo… 

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Economía México
Inicio Economía Inflacion en México marzo 2026 sube jitomate y pollo entre los productos mas caros