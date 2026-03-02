Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer la fecha exacta en que dará inicio la temporada de huracanes 2026, en México; en N+, te damos todos los detalles sobre el próximo periodo de lluvias en el país.

Durante la cuadragésima reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la Organización Meteorológica Mundial, Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, dio una entrevista a N+, en la que reveló detalles de la nueva temporada de huracanes, que se prevé será similar a la que se registró en 2025.

De acuerdo con Fabián Vázquez, en 2025, México tuvo “pocos impactos directos” tal fue el caso de Barry y Erick; sin embargo, hubo varios eventos meteorológicos que pasaron cerca de la costa del Pacífico y esos sí generan afectaciones.

Para 2026, “estamos viendo condiciones -digamos- climáticas muy similares al 2025", señaló el coordinador del SMN.

En 2026, será año del fenómeno de El Niño, que provoca el calentamiento de la superficie en el Pacífico y según Fabián Vázquez, “cuando es año de El Niño, generalmente se forman más ciclones en el Pacífico y se forman menos ciclones en el Caribe y Golfo de México”.

En el mes de septiembre, que es el mes más activo de la temporada, pudiéramos ver una variación en las cuencas oceánicas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, van tres años consecutivos que por lo menos un huracán mayor impacta a las costas del Pacífico sur, en Guerrero, por lo que se considera un foco rojo o de máxima atención para la población.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026 en México?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la temporada de huracanes de este año en el Océano Pacifico dará inicio el 15 de mayo de 2026; mientras que en el Atlántico, comenzará el 1 de junio de 2026.

Nueva alerta por lluvias extraordinarias

En 2026, se harán pruebas para alertar en caso de lluvias extraordinarias, a través de la misma plataforma en la que se alerta a la población en caso de sismos.

Fabián Vázquez explicó que lo que se propuso, a través de la Presidencia de México, “es generar esta alerta por lluvias extraordinarias, por celular” y aclaro que “no sería una alerta para huracanes, sino por lluvias extraordinarias”.

Apuntó que el 2026 será un año de prueba, “pero nosotros creemos que se tiene suficiente desarrollo para poder tener aproximación y que no solo en caso de sismo, sino días antes de un temporal de lluvia, sepas si hay previsión de lluvias extremas donde vives”.

