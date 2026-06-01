Lista de Convocados de México para el Mundial 2026: Los 26 Jugadores Llamados por Javier Aguirre

Javier Aguirre anunció los 26 convocados de México para el Mundial 2026 este domingo, un día antes del plazo oficial de la FIFA.

Convocados Selección Mexicana
Javier Aguirre

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La Selección Mexicana ya tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. Aguirre anuncia la lista tras vencer a Australia. ¿Quiénes son los elegidos? Conoce los detalles.

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