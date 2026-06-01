Lista de Convocados de México para el Mundial 2026: Los 26 Jugadores Llamados por Javier Aguirre

Javier Aguirre anunció este domingo 31 de mayo la lista de los 26 jugadores convocados por la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, el torneo que se disputará en territorio norteamericano.

El 'Vasco' dio a conocer los nombres un día antes del plazo que la FIFA estableció para recibir las nóminas definitivas.

La convocatoria se publicó en las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol durante la tarde del domingo, aunque la entrega formal a la FIFA será este lunes 1 de junio.

Así lo anticipó el propio Aguirre tras la victoria de México sobre Australia en partido amistoso: "El lunes sale a las 11", dijo el entrenador en referencia al horario del anuncio con sello de la FIFA.

Los 26 elegidos: de 55 nombres a la lista final

Para llegar a esta convocatoria, el cuerpo técnico trabajó durante semanas con una prelista de 55 futbolistas.

De ese grupo, Aguirre redujo la nómina a los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial.

Estos son los 26 futbolistas de México que irán al Mundial.