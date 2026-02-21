Goya, una Nueva Mascota de los Pumas de la UNAM para Promover la Igualdad de Género

Los Pumas de la UNAM tienen una nueva mascota, Goya, con la que el club busca promover la igualdad de género en el futbol y en todos los espacios universitarios.

Goya, la nueva mascota del Club Universidad Nacional, debutó la tarde de este viernes en el juego de la Liga MX que el equipo femenil disputó contra las Amazonas de Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

Al respecto Rodolfo Lara Ponte, de Vinculación Capacitación y Desarrollo Humano de Pumas, indicó:

Es una decisión cifrada fundamentalmente en esencia del equipo y se inscribe en un tema de inclusión y de igualdad de género

Video: Pumas de la UNAM Presenta a "Goya", Su Nueva Mascota para Promover la Igualdad de Género

Goya

Goya es puma desde la cuna, su diseño fue ganador de una convocatoria que se hizo entre abril y junio entre la comunidad estudiantil, académica y de trabajadores. El autor es Raúl Alejandro Morales Reyes, estudiante del posgrado en Artes y Diseño y egresado de la FES Acatlán.

“Goya refleja una de las características importantes que se estableció en la convocatoria, fue ese tema de comunidad, ese tema de identidad, una figura atlética, pero no con rasgos exagerados. La personificación de Goya también es muy importante, es una mujer, es estudiante de la UNAM, tiene estudios en química”, señaló Lara Ponte.

La mascota fue presentada a medios el miércoles y desempeñará las mismas funciones que ha hecho su compañero Goyo desde el año 2000, incluyendo los juegos varoniles, femeniles, de categorías inferiores y en todas las actividades relacionadas.

Con información de Batsheva Faitelson y Adrián Tinoco

