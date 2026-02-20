La noche de este viernes 20 de febrero de 2026 se reportó el hallazgo sin vida en el municipio poblano de Chignahuapan de Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello, esposos que fueron reportados como desaparecidos en la capital poblana.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas, el matrimonio fue visto por última vez el pasado jueves, cuando salieron de su domicilio ubicado en la colonia Loma Bella de la ciudad de Puebla.

Localizan sin vida en Chignahuapan a matrimonio reportado como desaparecido en Puebla

Fue la noche de este viernes que se dio a conocer que Karina y Alexandro, un matrimonio que había sido reportado como desaparecido el pasado jueves por sus hijos en la colonia Loma Bella de la capital poblana.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se trabajo de manera conjunta con su homóloga de Tlaxcala, quienes lograron localizar el vehículo tipo Volkswagen Jetta color Blanco donde se movilizaban los hoy occisos.

La FGE Puebla especifica que el vehículo se estaciona en el municipio tlaxcalteca de Tepehitec, donde empezaron a seguir a una camioneta hasta llegar a Tlaxco.

Más tarde fueron encontrados los cónyuges sin vida en la comunidad de Rinconada Puebla, perteneciente a la demarcación poblana de Chignahuapan, sin especificar aún si fueron víctimas de algún delito.

Karina y Alexandro contaban con fichas de búsqueda por desaparición en colonia Loma Bella de Puebla

La mañana de este mismo viernes las autoridades habían emitido dos fichas de búsqueda por la desaparición de los esposos, donde se especifica que la pareja salió de su domicilio el jueves 19 de febrero, mismo día del cumpleaños de Karina, sin embargo, ya no regresaron y hasta el momento se desconoce su paradero.

Incluso el Instituto Oriente de Puebla emitió un comunicado debido a la desaparición de los padres de familia miembros de su comunidad, en el documento piden la ayuda para compartir los boletines de búsqueda.

