Mujer Intenta Defenderse de Asalto Armado y Muere por Impactos de Bala en Puebla

La madrugada del viernes 20 de febrero una mujer murió por impactos de arma de fuego al parecer durante un intento de asalto en el acceso principal a la junta auxiliar Ignacio Zaragoza en Puebla capital.

Los hechos ocurrieron en la calle 15 Oriente y 32 Sur en la Colonia 2 de Abril, donde vecinos refieren haber escuchado gritos y disparos.

Escuchamos tiros en la madrugada casi 12:30 y 1 de la mañana. Muchos tiros, se oía que gritaban pero estamos tan habituados a los tiros de todas las noches que a veces ya no le damos importancia.

Los reportes preliminares indican que el vehículo en el que viajaba la víctima identificada como Paulina, junto con una amiga, presentó falla mecánica.

Al bajarse para revisar fueron agredidas por sujetos que circulaban a bordo de motocicleta. Se sabe que la mujer iba armada y repelió el ataque, sin embargo, por las lesiones de impactos de bala de perdió la vida.

Al sitio acudió el hermano de la mujer quien se entrevistó con la policía. En el lugar fueron hallados 6 casquillos percutidos.

Elementos de las policías municipal y estatal acordonaron la zona para el inicio de las investigaciones a cargo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

