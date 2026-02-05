Atacan con Tres Balazos a una Mujer que Frustró un Asalto en Puebla

Una mujer fue testigo de un intento de asalto, sin imaginarse que minutos después sería interceptada y agredida a balazos por los mismos delincuentes. Estos hechos ocurrieron en el municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima se percató que dos hombres presuntamente se encontraban asaltando a una persona, por lo que al percatarse que ella se encontraba viéndolos, impidió que el delito se consumara. Minutos después, los sujetos siguieron a la mujer a bordo de dos vehículos hasta que finalmente lograron interceptarla.

La denunciante refirió que los hombres bajaron de las unidades y posteriormente la atacaron con disparos de arma de fuego, ocasionándole tres lesiones que pusieron en riesgo su vida. La mujer fue atendida por el servicio médico y posteriormente emitió su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Reyes "N" y Marco Antonio "N" fueron detenidos por la presunta agresión con un arma de fuego en agravio de una mujer

A pesar de que los hechos sucedieron el 5 de noviembre de 2023, fue hasta este jueves 5 de febrero de 2026 que las autoridades lograron la detención de dos presuntos responsables del delito de intento de homicidio.

Con base a las pruebas recabadas, se estableció la presunta participación de Reyes "N" y Marco Antonio "N" quienes fueron detenidos gracias a la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. Luego de las acciones de investigación, se logró dar con su paradero en inmediaciones de la carretera Internacional sin número y esquina con calle Altamirano en San Martín Texmelucan.

Investigan intento de homicidio sucedido en San Martín Texmelucan, Puebla

Ahora, los presuntos implicados en los hechos señalados, quedaron a disposición de un Juez de Control quien determinará su situación jurídica y esclarecerá el caso para que la víctima obtenga justicia.

Es importante recordar que si eres testigo de un hecho delictivo es recomendable alejarse sigilosamente del lugar, no gritar ni hacer movimientos bruscos que llamen su atención y buscar un lugar seguro en donde puedas dar aviso a las autoridades a través de una llamada al 9-1-1.

