Detienen a Alumno por Supuesta Venta de Droga en una Escuela de Puebla

Derivado del Operativo Guardianes de La Paz de Puebla, policías lograron la detención de un alumno del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla Gral. Juan Crisóstomo Bonilla (BINE) por presunta venta de droga.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares mencionó que esto se logró gracias a los reportes de ciudadanos y a los operativos que implementan en inmediaciones de centros educativos, esto agregó.

Habíamos tenido ya una denuncia de la institución de un alumno que se dedicaba a vender drogas dentro de la institución, obviamente cuando llevamos a cabo este evento de Guardianes de Paz, pues también trabajamos de manera simultánea con inteligencia y logramos la detención de esa persona.

El estudiante quedó detenido por las autoridades y es investigado por el delito de venta de droga al interior de la de la institución educativa, además, las autoridades informaron que en algunas instituciones tienen operativos permanentes para garantizar la seguridad de los escolares.

Cabe destacar que al corte del 2 de febrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que se atendieron 573 reportes de auxilio, aseguraron 25 gramos de droga, diez personas fueron detenidas, dos vehículos robados fueron recuperados y una persona extranjera fue rescatada.

El pasado 21 de enero se dio a conocer un caso que consternó a la comunidad estudiantil, un maestro del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla Gral. Juan Crisóstomo Bonilla (BINE) fue señalado de presunto acoso en agravio de una alumna de 17 años.

El docente identificado como Erick "N" de 51 años de edad, fue agredido por un padre de familia luego de presuntamente comprobar que sostenía conversaciones inadecuadas con su hija. Debido al conflicto, tuvieron que intervenir elementos de la Policía Municipal quienes finalmente detuvieron al profesor.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) inició una investigación en manera coordinada con las autoridades competentes para esclarecer las posibles conductas inadecuadas por parte del maestro Erick "N".

