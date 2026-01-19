Muere Joven que Estudiaba para Ser Maestra al Interior de su Escuela en Tlaxcala

Una estudiante identificada como Daimy Mishell “N” de la Escuela Normal Benito Juárez ubicada en el municipio de Panotla en Tlaxcala, fue localizada sin vida al interior de la institución.

El lunes 19 de enero de 2026 compañeras de la joven de 23 años y directivos realizaron el hallazgo por lo que reportaron vía 9-1-1 a las autoridades.

Estudiante Fue Localizada Muerta en Escuela Normal Benito Juárez de Panotla

Alrededor de las 8:30 de la mañana docentes de la Escuela Normal "Benito Juárez" de Panotla, solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, pero no fue posible salvarle la vida.

Identifican como Daimy Mishell “N” a la joven fallecida en la Normal "Benito Juárez" de Panotla

La zona de canchas de la institución fue acordonada por la policía municipal, mientras que sus compañeros vivieron incertidumbre y dolor por su pérdida inesperada.

La mujer fallecida era Daimy Mishell "N" de 23 años, originaria de Veracruz, quien había llegado a Tlaxcala como parte de su formación profesional. La joven cursaba el último semestre de la licenciatura.

Paramédicos y policías atendieron el llamado en la escuela de Panotla. Foto: Alexis P. González

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales. Peritos del instituto de ciencias forenses de la Fiscalía General de Justicia del estado arribaron al plantel para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver y traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital tlaxcalteca.

Investigan causas de la muerte de una estudiante en Panotla, Tlaxcala

De manera preliminar las autoridades reportaron que el cuerpo se encontraba amarrrado en un punto fijo; la Fiscalía de Tlaxcala investigará las causas y motivos de la muerte.

Compañeros y directivos pidieron el apoyo de cuerpos de emergencia. Foto: Facebook Daimy Mishell

Las clases al interior de la normal rural fueron suspendidas mientras elementos de la policía y personal ministerial permanecieron en el lugar. Cabe resaltar que las jóvenes están internadas como parte de la formación académica.

