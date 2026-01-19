Localizan Sin Vida a Dos Colombianos Reportados como Desaparecidos en Puebla

Luego de varios meses de incertidumbre, fueron localizados sin vida dos hombres de origen colombiano quienes habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Huejotzingo, Puebla. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Fernando "N" de 32 años de edad, y Guillermo "N" de 28 años.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos ya presentaban avanzado estado de descomposición y fueron hallados en la comunidad de Santa María Tianguistenco, perteneciente al mismo municipio donde desaparecieron.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron la recolección de los restos humanos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

Esposa de colombiano pide ayuda para localizarlo desde octubre de 2025

Fue en octubre de 2025 cuando la esposa de Jairo Fernando difundió en redes sociales el mensaje para solicitar el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía, esto mencionó.

Necesito que me ayuden a encontrarlo (...) mi esposo desapareció el día 21 de octubre del presente año en el municipio de Huejotzingo en Puebla. Esto es en México a manos de la policía de Puebla, necesito que me ayuden a encontrarlo. Realmente me hace muchísima falta, tengo tres hijos de él.”

Localizan sin vida a Guillermo y Jairo Fernando reportados como desaparecidos en Puebla

Ante la situación se emitió un boletín por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para agilizar la localización de los dos hombres, en donde se mencionaba que ambos fueron vistos por última vez en Huejotzingo el 21 de octubre de 2025.

Guillermo "N" medía 1.75 metros de altura y como señas particulares tenía al menos cuatro cicatriz de origen desconocido, mientras que Jair Fernando "N" medía 1.80 metros de altura y contaba con una cicatriz por cirugía, otra por una quemadura y una más en la rodilla.

Este 16 de enero de 2026 la Comisión de Búsqueda de Personas confirmó su localización con el folio 180126 y 190126.

Ante esta situación la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya abrió la carpeta de investigación para determinar el móvil del doble homicidio, así como para ubicar y detener a los responsables quienes aún se desconoce su identidad.

