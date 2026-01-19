Maestro Leonardo Ariel Revela Qué Pasó en el Aeropuerto de Monterrey y Por Qué Desapareció

La historia del maestro Leonardo Ariel Escobar ha dado un giro inesperado, luego de ser detenido en el Aeropuerto de Monterrey, desapareció por 14 días y finalmente fue localizado con vida en un Centro de Rehabilitación, pero ¿Cómo llegó ahí? La Universidad Ibero de Puebla convocó una conferencia de prensa para conocer la versión del catedrático desde su propia voz.

El catedrático de la Universidad Iberoamericana había viajado a su natal Colombia por fiestas decembrinas, pero en su regreso al país de México tuvo un presunto altercado, por lo que fue detenido por la Guardia Nacional. El día 2 de enero fue liberado, sin embargo, a partir de ahí dejó de tener comunicación con su familia por lo que se reportó su desaparición.

Clínica de Rehabilitación encuentra a Leonardo Ariel en estado deplorable en Nuevo León

El día 5 de enero Felipe Rangel, director de la clínica Comunidad Fénix encontró en la calle a un hombre en estado deplorable, sin imaginarse que se trataba del Dr. Leonardo Ariel Escobar. Al verlo totalmente desorientado, sin playera y como si se estuviera escondiendo de algo, le pidió ayuda a su equipo de trabajo para que lo rescataran.

De acuerdo al responsable del Centro de Rehabilitación, lo refugiaron en sus instalaciones en donde le brindaron techo y comida, pero pasaron varios días para que el docente comenzara a hablar, finalmente descubrieron que era colombiano, pero aún no sabían cuál era su identidad.

Fue hasta el 16 de enero que la esposa de Felipe Rangel le comentó que el hombre al cual ya lo habían apodado como "El de la rotonda" cumplía con las características de Leonardo Ariel Escobar, quien era buscado por las autoridades. En ese momento el Ministerio Público fue notificado y arribaron a la clínica Comunidad Fénix para confirmar los hechos.

Cronología: Así fue la Desaparición y Localización con Vida del Maestro Colombiano en Nuevo León

El Dr. Leonardo Ariel Escobar asegura recordar qué pasó desde su llegada al Aeropuerto de Monterrey

Posteriormente, el docente de la IBERO fue entrevistado por las autoridades y puesto a revisiones médicas, además, obtuvo comunicación con su familia y guardó reposo hasta el día 18 de enero, día que fue trasladado al estado de Puebla.

Este 19 de enero la Universidad Iberoamericana convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer el testimonio de Leonardo Ariel Escobar, pues el docente asegura recordar todo lo que vivió desde su llegada al Aeropuerto de Monterrey en Nuevo León.

"Gracias a ellos no pierdo la vida" Testimonio de Leonardo Ariel Escobar quien fue localizado con vida en Nuevo León

En conferencia de prensa emitida por la Universidad Ibero de Puebla el Dr. Leonardo Ariel Escobar dio a conocer su versión desde su llegada al Aeropuerto de Monterrey.

El maestro dijo que fue detenido por la Guardia Nacional en Apodaca, sin embargo, menciona que antes de ser llevado a la celda fue golpeado por los elementos, mismos que le fracturaron tres costillas, de acuerdo al examen médico.

Al momento de compartir su testimonio comentó que la celda no recibió alimentos y solamente tomó agua del grifo, por lo que considera que eso pudo afectarle en la salud. Además, afirma que no se le autorizó hacer una llamada, presuntamente porque estaba diciendo groserías.

Pase tres noches a la intemperie en la celda de Apodaca, tomando agua de un grifo, no sé si fue eso que generó fallas en en mi conciencia.

Posteriormente fue liberado el día 2 de enero e intentó seguir viajando a su destino, pero al ver su aspecto físico los elementos de seguridad lo retiraron del aeropuerto en lugar de brindarle servicios médicos.

Debido a que ya no tuvo acceso a sus pertenencias como identificaciones y dinero, estuvo deambulando en la calle sin poder comer ni tomar agua. Fue hasta que los trabajadores del Centro de Rehabilitación lo rescataron pues lo habían confundido con alguien en situación de calle.

Aunque él asegura que nunca dio autorización para que fuera llevado a dicha clínica, esta muy agradecido con ellos pues fueron los únicos que le brindaron atención y lo salvaron de la muerte, esto mencionó Leonardo Ariel.

Me rescatan porque me ven al borde de la muerte(...) gracias a ellos no pierdo la vida.

Él no recuerda bien lo que pasó después de aquel día, sin embargo fue el 15 de enero recuperó su memoria y recordó quién era, por lo que al día siguiente pudo decirles a los encargados del lugar. Finalmente el 16 de enero fue rescatado por el operativo de seguridad y posteriormente fue atendido por las autoridades y llevado al estado de Puebla.

El Dr. Leonardo Ariel menciona que sufrió discriminación por ser colombiano

Durante la conferencia de prensa, el maestro Leonardo Ariel mencionó que lo que vivió es parte de la discriminación que viven los colombianos en en México, pues asegura que a pesar de no necesitar VISA para ingresar a este país, les hacen llenar documentos que a otros extranjeros no les solicitan.

Además, afirma que a pesar de haber pasado tres días en la celda, nunca hubo registro de su detención ni se le mencionó acerca de sus derechos.

Finalmente agradeció el apoyo de todos los que participaron en la búsqueda, a su familia y amigos que se sumaron en esta acción, a las fiscalías del país, la embajadora de México en Colombia y a la Universidad Ibero por darle voz para contar su historia.

Rector de la Ibero Puebla pide que se esclarezca el caso del maestro Leonardo Ariel Escobar

Al respecto, el rector de la Ibero Puebla, dijo que la localización con vida del investigador Leonardo Ariel Escobar Barrios, no es sinónimo de justicia, es apenas un paso para esclarecer lo ocurrido.

Las inconsistencias identificadas desde el primer momento, no han sido aclaradas por autoridades de Apodaca y Guardia Nacional, enfatizó el Dr. Alejandro Guevara Sanginés.

