Localizan con Vida al Maestro Colombiano Leonardo Escobar luego de su Desaparición en Monterrey

Autoridades de Nuevo León confirmaron la localización del catedrático de origen colombiano, identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios. El Doctor en Letras llegó a México el 31 de diciembre, pero había sido visto por última vez el 2 de enero después de un altercado por temas migratorios en el aeropuerto de Monterrey.

Las autoridades confirmaron que después de esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L.

Hallan con Vida al Maestro Leonardo Ariel Escobar; ¿Dónde Fue Localizado?

El docente de la Ibero Puebla fue arrestado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y desapareció horas después de haber sido liberado. A partir de esa fecha pasaron más de diez días sin que se conociera sobre el paradero de Leonardo Escobar, quien regresaba de su país natal después de pasar las fechas decembrinas.

La tarde de este viernes 16 de enero las autoridades han confirmado su localización en un centro de adicciones, del municipio de Juárez, Nuevo León.

¿Por qué fue detenido el Doctor Leonardo Escobar Arias en el Aeropuerto de Monterrey?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Nuevo León, el incidente que provocó su detención por parte de la Guardia Nacional fue al interior del Aeropuerto de Monterrey, cuando se encontraba una fila para una revisión aparentemente en el tema de Aduana

Estando formado, presuntamente tuvo una discusión por un probable malentendido con otras personas y personal del aeropuerto solictó el apoyo de la Guardia Nacional (GN).

Leonardo Ariel Escobar Barrios fue arrestado y puesto a disposición de la Policía de Municipal de Apodaca el 31 de diciembre de 2025. El 2 de enero por la mañana salió en libertad luego de haber cumplido con la sanción por falta administrativa.

La última vez que el Doctror Leonardo Escobar había hecho contacto con su familia, fue esa mañana cuando trató de localizar a su prima Elvira. En un audio el maestro pide ayuda.

Elvi, por favor contéstame este celular (...) Ush, ya comprobé sí está gente aquí es de lo peor.

Las autoridades de Monterrey también confirmaron que entre las pertenencias del académico colombiano, se encontró el teléfono celular junto con la maleta.

