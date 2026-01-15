Caso Leonardo Ariel: Los Últimos Pasos del Maestro Colombiano Antes de Desaparecer en Monterrey

Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro de la Universidad Iberoamericana Puebla, desaparecido el pasado 2 de enero de 2026. Estos son los último pasos del catedrático colombino antes de desaprecer en el aeropuerto de Monterrey.

La noche del 16 de diciembre, Leonardo Ariel, de origen colombiano, subió a su Facebook una selfie que se tomó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, minutos antes de despegar hacia Bogotá, en aquella ciudad se reunió con su papá para pasar la Navidad.

Elvira Romero Escobar, prima de Leonardo, confirmó que el maestro pasó a Navidad con su papá en Bogotá, Colombia.

Él no pudo desplazarse hasta Barranquilla, pero en vista de que él no se pudo desplazar, mi tío, su papá, hermano de mi mamá, estuvo acompañándolo en Bogotá”.

El 31 de diciembre, Leonardo, de 42 años, regresó a México, llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey y ahí tomaría otro vuelo hacia la Ciudad de México, pero fue detenido.

Leonardo Ariel fue dtenido en Aeropuerto de Monterrey antes de desaparecer

Al respecto, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, confirmó la detención del maestro colombiano por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Efectivamente, fue detenido por Guardia Nacional, puesto a disposición por faltas administrativas al municipio de Apodaca, salió del municipio de Apodaca, volvió ir al aeropuerto y se encontró la maleta como objeto perdido.

Según las autoridades, Leonardo fue liberado el 2 de enero a las 7:30 de la mañana, luego regresó al aeropuerto, donde las cámaras lo captaron con otra ropa. No hay registro de que haya abordado algún vuelo, pero ahí le perdieron el rastro.

La mañana del 2 de enero, aparentemente tras ser liberado, el académico llamó a su prima Elvira a Colombia.

Él sí me deja un audio pidiendo que por favor le atienda la llamada, yo al momento no tenía el teléfono a la mano, me encontraba haciendo algunas labores en la casa”.

Ella le marcó, pero no tuvo respuesta... desde entonces no saben nada de él.

Realmente no entendemos por qué se presentó esta situación porque cómo te digo, Leonardo tiene 10 años allá, vivió en Ciudad de México, vivió en Cuernavaca, posteriormente estuvo viviendo en Baja Balifornia, entonces es muy extraño realmente lo qué pasó y sí exigimos a las autoridades que nos den respuesta.

Leonardo Ariel Escobar, es doctor en letras, y en mayo de 2025 fue contratado por la Universidad Iberoamericana Puebla, institución que evidenció que no hubo reporte de su detención en el Registro Nacional de Detenciones. Desde Colombia, la familia de Leonardo, pide su localización con vida.

