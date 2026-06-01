Localizan a Mujer Sin Vida en Medio de una Carretera en San Pablo del Monte, Tlaxcala

La mañana de este lunes 1 de junio fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida en la Vía Corta a Santa Ana y calle 3 de Mayo en el municipio de San Pablo del Monte en Tlaxcala.

Automovilistas reportaron el hallazgo de una persona tendida en el pavimento en límenes de Puebla y Tlaxcala, por lo que de inmediato el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona.

Al lugar arribó la Policía Municipal de San Pablo del Monte, Policía Estatal de Tlaxcala, el Ejército Mexicano y una ambulancia, sin embargo, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Foto: N+

Investigan muerte de una mujer en la Vía Corta a Santa Ana, no descartan atropellamiento

Los oficiales procedieron con el acordonamiento del sitio en espera del levantamiento de cadáver. Aparentemente la víctima fue una mujer quien fue trasladada al Servicio Médico Forense en calidad de desconocida.

Trascendió que durante la madrugada se reportó deambulando a la víctima, horas más tarde murió al parecer por posible atropellamiento.

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Este incidente provocó el cierre vial en la lateral de la Vía Corta a Santa Ana en dirección a Tenancingo, por lo que varias horas la vialidad se vio afectada.

Abandonan a un hombre sin piernas en Yehualtepec, Puebla; FGE investiga homicidio

La Fiscalía General del Estado investiga el abandono de un cuerpo mutilado en el municipio de Yehualtepec, Puebla. Las corporaciones de seguridad de la región acudieron al camino que conduce a la comunidad de San Francisco Cuautla, donde fue dejado el cadáver, el cual no tenía piernas.

Al hacer una revisión, descubrieron que los restos tenían signos de tortura y la víctima no contaba con identificación alguna; por lo tanto, quedó en calidad de desconocido.

Personal de la Fiscalía de Puebla acudió para dar inicio a la carpeta de investigación y trasladar los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

El hombre, de aproximadamente 30 años, fue hallado envuelto en bolsas negras y cinta adhesiva industrial. Sus piernas no fueron encontradas en los alrededores, por lo que la investigación se ha extendido para tratar de ubicarlas, mientras la agencia del Ministerio Público lleva a cabo las indagatorias para hallar al o a los responsables de este brutal asesinato.

Con información de N+

MCS