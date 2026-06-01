Localizan a Mujer Sin Vida en Medio de una Carretera en San Pablo del Monte, Tlaxcala

Automovilistas reportaron el hallazgo de una persona sin vida en la Vía Corta a Santa Ana, policías y el Ejército Mexicano acordonaron la zona.

Mujer atropellada muerta en San Pablo del Monte, Tlaxcala.Foto: N+

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Hallan a mujer sin vida en carretera de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Policía y Ejército investigan posible atropellamiento. Conoce más sobre este trágico suceso.

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