Choque entre Auto Deportivo y Transporte Público Deja a Conductora Lesionada en Puebla

Reportan fuerte accidente entre un vehículo particular y un microbús sobre la intersección 28 Poniente y la 5 Norte de la ciudad de Puebla.

Choque mini cooper y microbús en Puebla.Foto: N+

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Impactante choque en Puebla: auto deportivo y microbús colisionan dejando a conductora lesionada. Autoridades investigan exceso de velocidad. Más detalles del accidente en la 28 Poniente y 5 Norte.

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