Choque entre Auto Deportivo y Transporte Público Deja a Conductora Lesionada en Puebla

La mañana de este sábado 30 de mayo se registró un fuerte accidente entre un automóvil deportivo y un transporte público sobre la 28 Poniente y la 5 Norte de la ciudad de Puebla.

El choque generó un estruendo que alarmó a los vecinos de la zona por lo que al salir de sus viviendas y ver las unidades siniestradas dieron aviso al número de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a los lesionados; La mujer que conducía el auto compacto habría sido la más afectada por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento no han dado a conocer si la unidad 45 de la R65 viajaba con pasajeros, pero no se reportan más lesionados.

Accidente deja a mujer lesionada y unidades destrozadas en la ciudad de Puebla

La intersección 28 Poniente y la 5 Norte se vio afectada por varios minutos, por lo que automovilistas tuvieron que desviarse, hasta que finalmente arribaron grúas para retirar ambos vehículos siniestrados.

El vehículo deportivo quedó destrozado de su parte delantera por lo que probablemente sea perdida total, mientras que el microbús quedó con severos daños materiales en su carrocería de la parte trasera, especialmente a la altura de las llantas. Además se rompieron sus ventanas y dejó daños en una vivienda.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas en determinar responsabilidades, sin embargo, presuntamente la conductora iba conduciendo a exceso de velocidad.

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Accidente en la 25 sur deja auto con daños materiales

Durante esta mañana se reportó un accidente sobre la 25 Sur y 3 Sur que dejó cuantiosos daños materiales.

Foto: N+

Un vehículo color negro aparentemente se impactó contra un poste y destrozó su parte frontal, afortunadamente este hecho no ha pasó a mayores pues no se reportaron lesionados de gravedad.

Ante estos siniestros, se hace un llamado a la sociedad para que respeten los limites de velocidad para prevenir accidentes y no olvidar colocarse el cinturón de seguridad para su protección.

Con información de N+

MCS