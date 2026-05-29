Explosión por Acumulación de Gas en Baños Públicos Deja 17 Lesionados en Cuautlancingo, Puebla

Varias personas resultaron lesionadas luego de una explosión en un domicilio ubicado en el Barrio de El Calvario en Cuautlancingo, Puebla.

Explosión baños en el barrio El Calvario CuautlancingoFoto: Gobierno Cuautlancingo

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Impactante explosión en baños públicos de Cuautlancingo, Puebla, causa daños y heridos. Protección Civil investiga. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

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