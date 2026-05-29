Explosión por Acumulación de Gas en Baños Públicos Deja 17 Lesionados en Cuautlancingo, Puebla

La mañana de este 29 de mayo se registró una fuerte explosión por acumulación de gas en una vivienda y baños públicos de la Familia Cuaxiloa ubicados en el barrio El Calvario del municipio de Cuautlancingo en Puebla.

El impactante estruendo en la calle Uranga dejó destruido parte del inmueble y rompió las ventanas, incluso de viviendas aledañas; De inmediato se dio aviso al número de emergencias debido a que se reportaron lesionados.

Cabe destacar que el lugar se encontraban realizando un evento, por lo que hasta el momento se desconoce el número de personas que había al interior del inmueble.

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Explosión en baños públicos del barrio El Calvario deja varios lesionados

Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo y paramédicos de SUMA se trasladaron al barrio El Calvario entre calle Soledad y Av. Margaritas para auxiliar a los afectados, algunos de lo heridos fueron traslados a diferentes hospitales.

Bomberos y elementos de Protección Civil Estatal realizaron labores de inspección, aseguramiento del área y evaluación de riesgos, además de efectuar revisiones preventivas en domicilios aledaños, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y determinar las causas del incidente.

Explosión en casa de Cuautlancingo deja 17 personas lesionadas

Más tarde, el Gobierno de Puebla confirmó que 17 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco fueron trasladadas al Hospital Regional No. 35 del IMSS y al Hospital de Traumatología y Ortopedia para valoración médica, sin que sus lesiones pongan en riesgo su vida.

Además de manera preventiva, 20 personas fueron evacuadas en la zona mientras realizaban las labores de mitigación de riesgos.

En total, se revisaron 17 casas aledañas y se identificaron cuatro con daños estructurales. El área quedó delimitada y bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Además, un vehículo que se encontraba en el lugar al momento del incidente fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Puebla para el desahogo de las diligencias correspondientes

¿Qué explotó en el barrio de El Calvario de Cuautlancingo? Esto se sabe

Cabe destacar que aunque en un principio pensaban que había explotado la calera de los baños públicos, después se dio a conocer que lo que explotó fue una cochina de gas ubicada exactamente en la vivienda aledaña, la cual es de los mismos dueños.

Se exhorta a la población a mantener la calma, evitar acercarse al perímetro acordonado, cabe destacar que el paso en la calle Uranga esta cerrado mientras llevan acabo estas acciones.

Hasta el momento no han dado detalles del estado de salud de las personas que se encontraban ahí.

Con información de N+

MCS