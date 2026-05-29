Detienen a Hombre por Presuntamente Arrollar Intencionalmente a Perra en Saltillo

El video del atropellamiento de una perrita generó reacciones en redes sociales, luego de que la persona que conducía el vehículo involucrado no se detuviera a verificar el estado del animal tras el incidente. En las imágenes se observa que la mascota resultó lesionada y se retiró del lugar cojeando.

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Los hechos ocurrieron en una calle de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo. De acuerdo con la grabación, un vehículo que transitaba por la zona impactó a la perrita por un costado mientras esta se encontraba en la vía pública.

Tras el golpe, el animal logró levantarse y alejarse del sitio; sin embargo, el conductor o conductora no descendió de la unidad para brindarle auxilio ni revisar sus condiciones. Posteriormente, el vehículo se detuvo frente a un domicilio e ingresó al mismo.

La grabación fue compartida en redes sociales, donde usuarios expresaron su inconformidad por la falta de atención hacia el animal después del percance.

Fundación denuncia el caso ante las autoridades

La Fundación Dignidad Animal A.C. denunció un nuevo caso de crueldad animal en Saltillo, donde un sujeto presuntamente atropelló intencionalmente a una perrita en dos ocasiones.

Vecinos del sector compartieron los videos a los representantes de la Fundación, quienes los difundieron y utilizaron como pruebas para integrar el caso como crueldad animal, sin embargo, los habitantes del domicilio presuntamente fueron amenazados por el conductor del vehículo y otras personas, hecho que fue consignado en otro video captado el 25 de mayo.

En atención a la denuncia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo inició la búsqueda de los sujetos a través con el apoyo de las cámaras particulares y urbanas, fue así que el Agrupamiento contra delitos de alto impacto, logró la detención de José Crescencio "N", de 59 años presunto responsable de atropellar a la perrita geriátrica, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.