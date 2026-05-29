Detienen a Hombre por Presuntamente Arrollar Intencionalmente a Perra en Saltillo

Autoridades detuvieron a un hombre acusado de presuntamente arrollar a una perra intencionalmente en la colonia Lourdes en Saltillo.

Detienen a Hombre por Presuntamente Arrollar Intencionalmente a Perra en SaltilloFoto: Facebook Dignidad Animal A.C.

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Detienen a hombre en Saltillo por presuntamente atropellar intencionalmente a una perra. El video del incidente generó indignación en redes. Descubre más sobre este caso de crueldad animal.

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