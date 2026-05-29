Se Incendia Tráiler Nodriza con Vehículos en Carretera 57 de Arteaga

El incendio de una nodriza que transportaba vehículos movilizó a los cuerpos de rescate del municipio de Arteaga la mañana de este viernes 29 de mayo sobre el carril Matehuala-Saltillo de la Carretera 57 en su tramo Carbonera-Ojo Caliente.

El hecho se registró minutos después de las 8:00 horas, por un aparente cortocircuito en el tractocamión de la nodriza, cuyo conductor pudo orillarse y salir de la unidad para ponerse a salvo.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a otro vehículo que iba encima de la cabina del camión. Ambos resultaron pérdida total.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Arteaga acudieron al llamado, y con el apoyo de una cisterna, lograron liquidar el siniestro, mientras que agentes de la Guardia Nacional abanderaron el área, aunque no fue necesario afectar el tránsito vehicular.

En el lugar se informó que no eran vehículos nuevos los que se transportaban, sino usados y algunos que tenían algún tipo de daño por haber participado en un accidente.

Se incendia tráiler en Gómez Palacio

El 7 de mayo ocurrió un hecho similar cuando la cabina de un tráiler se consumió luego de un fuerte incendio que sufrió al circular por la calle Valle del Guadiana de la Zona Industrial de Gómez Palacio.

Su conductor, al sentir el calor en la cabina bajo de inmediato y no pudo hacer nada para evitar que se consumiera la unidad. Comentó que el tráiler iba vacío.

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La vialidad fue cerrada por parte de elementos de tránsito mientras que los bomberos se encargaron de sofocar el incendio por completo. No se registraron personas lesionadas, un camión de personal que se encontraba en el lugar también sufrió daños en su parte trasera.