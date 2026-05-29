Se Incendia Tráiler Nodriza con Vehículos en Carretera 57 de Arteaga

Una nodriza que transportaba vehículos se incendió en la carretera 57 en el tramo Carbonera-Ojo Caliente

Se Incendia Tráiler Nodriza con Vehículos en Carretera 57 de ArteagaFoto: N+

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Impactante incendio en Carretera 57: una nodriza con vehículos usados se incendia en Arteaga. Rescatistas controlan el fuego sin afectar el tráfico. ¿Qué causó el siniestro?

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