Hombre Amenaza con Pistola a Hombres que Intentaban Trasladarlo a Anexo en Gómez Palacio

Un hombre fue detenido luego de amenazar con una pistola a hombres que intentaban trasladarlo a un anexo en Gómez Palacio.

Hombre Amenaza con Pistola a Hombres que Intentaban Trasladarlo a Anexo en Gómez PalacioFoto: N+

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Un joven de 19 años en Gómez Palacio amenazó con pistola a personal de un anexo que intentaba trasladarlo a rehabilitación. Fue detenido por la policía. ¿Qué llevó a esta situación extrema?

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