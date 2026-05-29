Hombre Amenaza con Pistola a Hombres que Intentaban Trasladarlo a Anexo en Gómez Palacio

Víctor "N", un joven de 19 años, fue asegurado por la policía la noche del 26 de mayo luego de presuntamente sacar un arma de fuego y amenazar al personal de un centro de rehabilitación en Gómez Palacio que acudió a su domicilio para trasladarlo a tratamiento.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 21:00 horas, trabajadores de un anexo llegaron al ejido Las Lagartijas tras una solicitud realizada por la familia del joven, quien presuntamente enfrentaba problemas de adicción.

Cuando los encargados le informaron que sería internado, el joven presuntamente se tornó agresivo y los amagó con una pistola para evitar que lo trasladaran. La situación generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Protección Ciudadana del sector rural arribaron minutos después al lugar. Tras controlar la situación, aseguraron al individuo y le decomisaron el arma.

Víctor "N" fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía de la Región Laguna, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los presuntos delitos de amenazas y portación de arma de fuego.

Muere hombre en baño de centro de rehabilitación en Torreón

El pasado 20 de abril, un hombre de la tercera edad murió luego de desvanecerse al interior de un centro de rehabilitación en Torreón.

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Tras confirmarse el fallecimiento, autoridades acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicó la necropsia de ley para determinar la causa del deceso.