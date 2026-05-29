Sujetos Golpean a Hombre con un Palo en Gómez Palacio; Responsables Huyeron del Lugar

Dos sujetos golpearon con un palo a un hombre en la colonia Miguel de la Madrid en Gómez Palacio.

Sujetos Golpean a Hombre con un Palo en Gómez Palacio; Responsables Huyeron del LugarFoto: N+

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Impactante ataque en Gómez Palacio: dos hombres golpean a Luis Soto con un palo y huyen. La policía busca a los responsables. ¿Qué sucedió en la colonia Miguel de la Madrid?

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