Sujetos Golpean a Hombre con un Palo en Gómez Palacio; Responsables Huyeron del Lugar

Un hombre de 28 años resultó lesionado luego de ser golpeado con un palo por dos hombres en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Luis Soto de 28 años se encontraba al exterior de su casa en la colonia Miguel de la Madrid durante la tarde del 27 de mayo, lugar al que arribaron dos hombres que comenzaron a agredirlo verbalmente y posteriormente lo golpearon con un palo en la cabeza.

Luego de dejarlo lesionado, los agresores se retiraron del lugar, mientras que Luis Soto fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, presentando un traumatismo craneoncefálico.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) realizan las indagatorias para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Otro caso de violencia se registró en la ciudad de Torreón cuando un menor de 13 años fue detenido luego de que presuntamente ahorcara a su madre.

Detienen a adolescente por presuntamente agredir a su madre en la Laguna

Un adolescente de 13 años fue detenido por elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de ser señalado por presuntamente intentar ahorcar a su madre al interior de una casa ubicada en la colonia Parajes del Bosque.

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De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron durante un conflicto familiar. Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron el aseguramiento del menor bajo los protocolos correspondientes para adolescentes y posteriormente lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad especializada que determinaría su situación legal.