Retiran Propiedades Cercanas a las Vías del Tren en Piedras Negras

Personal de Ferromex retiró propiedades cercanas a las vías del tren en la colonia Periodistas en Piedras Negras.

Retiran Propiedades Cercanas a las Vías del Tren en Piedras NegrasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ferromex retira propiedades sin aviso en Piedras Negras. Habitantes exigen explicaciones por remoción cerca de vías del tren. ¿Qué opinas de esta medida?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+