Retiran Propiedades Cercanas a las Vías del Tren en Piedras Negras

Este jueves 28 de mayo, personal de Ferromex inició los trabajos de retiro y remoción de propiedades ubicadas a las orillas de la vía ferroviaria en la colonia Periodistas en Piedras Negras, situación que tomó por sorpresa a los habitantes del sector debido a que, aseguran, no fueron notificados previamente sobre estas acciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ferromex Retira Construcciones Cercanas a las Vías del Tren en Piedras Negras

De acuerdo con lo señalado por trabajadores de la empresa ferroviaria, estas mediadas se realizan bajo el argumento que la ley establece que deben mantenerse a 35 metros libres a ambos lados de las vías del tren, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo para quienes habitan cerca del paso ferroviario.

Sin embargo, la forma en que comenzaron los trabajos generó molestia e inconformidad entre los propietarios de las casas afectadas, quienes señalaron que en ningún momento recibieron un aviso formal o información previa sobre la remoción de bardas, patios y otras estructuras cercanas a las vías.

Los habitantes manifestaron preocupación por las afectaciones que estas acciones podrían generar en sus casas y señalaron que buscan recibir una explicación clara por parte de las autoridades o de la empresa ferroviaria sobre el procedimiento que se está llevando a cabo.

Hasta el momento, personal de Ferromex, continúa realizando labores en el sector, mientras vecinos permanecen atentos ante la posibilidad que continúen las remociones en más propiedades ubicadas cerca de la vía del tren.

Conductores cruzan las vías pese a las advertencias de paso del tren en Gómez Palacio

Las cámaras de Nmás Coahuila y Durango captaron el momento en que el tren transitaba por el cruce ferriovario de la colonia San Antonio y bulevar Ejército Mexicano, a pesar del sonido de aviso, conductores no respetaban el paso del tren.

Noticia relacionada: Captan a Conductores Ignorando el Paso del Tren en Gómez Palacio

Además de que la pluma preventiva no funcionó correctamente, situación que ayudaba a que conductores aprovecharan cruzarse.

En lo que va de 2026, se han registrado 7 accidentes ferrovarios, las autoridades de Protección Civil y seguridad han reportado que los cruceros con mayor número de incidencias son el bulevar Jabonoso, el cruce con el bulevar Sacramento y bulevar Rebollo Acosta.