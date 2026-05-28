Retiran Propiedades Cercanas a las Vías del Tren en Piedras Negras
Personal de Ferromex retiró propiedades cercanas a las vías del tren en la colonia Periodistas en Piedras Negras.
Foto: N+
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Ferromex retira propiedades sin aviso en Piedras Negras. Habitantes exigen explicaciones por remoción cerca de vías del tren. ¿Qué opinas de esta medida?
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PorRedacción N+
Este jueves 28 de mayo, personal de Ferromex inició los trabajos de retiro y remoción de propiedades ubicadas a las orillas de la vía ferroviaria en la coloniaPeriodistas en Piedras Negras, situación que tomó por sorpresa a los habitantes del sector debido a que, aseguran, no fueron notificados previamente sobre estas acciones.
De acuerdo con lo señalado por trabajadores de la empresa ferroviaria, estas mediadas se realizan bajo el argumento que la ley establece que deben mantenerse a 35 metros libres a ambos lados de las vías del tren, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo para quienes habitan cerca del pasoferroviario.
Sin embargo, la forma en que comenzaron los trabajos generó molestia e inconformidad entre los propietarios de las casas afectadas, quienes señalaron que en ningún momento recibieron un aviso formal o información previa sobre la remoción de bardas, patios y otras estructuras cercanas a las vías.
Los habitantes manifestaron preocupación por las afectaciones que estas acciones podrían generar en sus casas y señalaron que buscan recibir una explicación clara por parte de las autoridades o de la empresa ferroviaria sobre el procedimiento que se está llevando a cabo.
Hasta el momento, personal de Ferromex, continúa realizando labores en el sector, mientras vecinos permanecen atentos ante la posibilidad que continúen las remociones en más propiedades ubicadas cerca de la vía del tren.
Conductores cruzan las vías pese a las advertencias de paso del tren en Gómez Palacio
Las cámaras de NmásCoahuila y Durango captaron el momento en que el tren transitaba por el cruceferriovario de la coloniaSanAntonio y bulevarEjércitoMexicano, a pesar del sonido de aviso, conductores no respetaban el paso del tren.
Además de que la pluma preventiva no funcionó correctamente, situación que ayudaba a que conductores aprovecharan cruzarse.
En lo que va de 2026, se han registrado 7accidentesferrovarios, las autoridades de Protección Civil y seguridad han reportado que los cruceros con mayor número de incidencias son el bulevarJabonoso, el cruce con el bulevarSacramento y bulevarRebolloAcosta.