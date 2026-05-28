Suspenden Clases por Nueva Amenaza de Tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo

De nueva cuenta, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Número 4 (CBTis) suspendió sus clases este jueves 28 de mayo debido a las condiciones que prevalecen dentro del plantel.

Y es que desde hace semanas, el plantel ha sido víctima de constantes amenazas de tiroteo por parte de sus alumnos, hecho que ha rebasado a las autoridades escolares y han tenido que suspender clases en más de tres ocasiones en lo que va del año.

A través de un anuncio en las redes oficiales del plantel, se aviso al alumnado y al personal que este jueves no habría actividad reanudándose las clases el viernes 29 de mayo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Amenaza de Tiroteo Obliga a Suspender Clases en CBTIS 4 de Lerdo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha mencionado que se buscará la manera para recuperar los días de clases perdidos luego de esta situación, pero a pesar de que se han instalado arcos detectores de metal, las amenazas no han cesado.

Estudiante del CBTIS toma clases en línea por amenazas de tiroteo

Una estudiante del CBTIS 4 de Lerdo continua con sus estudios de manera virtual luego de que fuera mencionada en varias amenazas de presuntos tiroteos difundidas contra el plantel. Ante el temor de que pudiera ser víctima de una agresión, sus familiares optaron por retirarla temporalmente de las actividades presenciales.

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El caso se registró en medio de una serie de amenazas que provocaron suspensiones de clases y preocupación entre la comunidad escolar. Cansados de las interrupciones académicas, alumnos del plantel se organizaron para reunir una recompensa con el objetivo de obtener información que ayudara a identificar a la persona o personas responsables.