Suspenden Clases por Nueva Amenaza de Tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo

El CBTis 4 anunció mediante sus redes sociales la suspensión de clases por una nueva amenaza de tiroteo.

Suspenden Clases por Nueva Amenaza de Tiroteo en CBTIS 4 de LerdoFoto: N+

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Urgente: Suspensión de clases en CBTis 4 de Lerdo por nueva amenaza de tiroteo. Las medidas de seguridad no han frenado el temor. ¿Qué sigue para la comunidad escolar?

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