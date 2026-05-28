Suspenden Clases por Nueva Amenaza de Tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo
El CBTis 4 anunció mediante sus redes sociales la suspensión de clases por una nueva amenaza de tiroteo.
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Urgente: Suspensión de clases en CBTis 4 de Lerdo por nueva amenaza de tiroteo. Las medidas de seguridad no han frenado el temor. ¿Qué sigue para la comunidad escolar?
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PorRedacción N+
De nueva cuenta, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Número 4 (CBTis) suspendiósusclases este jueves 28 de mayo debido a las condiciones que prevalecen dentro del plantel.
Y es que desde hace semanas, el plantel ha sido víctima de constantes amenazasdetiroteo por parte de sus alumnos, hecho que ha rebasado a las autoridades escolares y han tenido que suspender clases en más de tres ocasiones en lo que va del año.
A través de un anuncio en las redes oficiales del plantel, se aviso al alumnado y al personal que este jueves no habría actividad reanudándose las clases el viernes 29 de mayo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha mencionado que se buscará la manera para recuperar los días de clases perdidos luego de esta situación, pero a pesar de que se han instalado arcos detectores de metal, las amenazas no han cesado.
Estudiante del CBTIS toma clases en línea por amenazas de tiroteo
Una estudiante del CBTIS 4 de Lerdo continua con sus estudios de maneravirtual luego de que fuera mencionada en varias amenazasdepresuntostiroteos difundidas contra el plantel. Ante el temor de que pudiera ser víctima de una agresión, sus familiares optaron por retirarla temporalmente de las actividades presenciales.
El caso se registró en medio de una serie de amenazas que provocaron suspensionesdeclases y preocupación entre la comunidad escolar. Cansados de las interrupciones académicas, alumnos del plantel se organizaron para reunir una recompensa con el objetivo de obtener información que ayudara a identificar a la persona o personas responsables.