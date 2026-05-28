Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Camión de Personal en Torreón

Un motociclista de 22 años resultó gravemente herido al chocar contra un camión de personal sobre la calzada Manuel Gómez Morín.

Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Camión de Personal en TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: joven motociclista de 22 años en estado crítico tras chocar con camión de personal. Autoridades buscan al conductor que huyó.

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