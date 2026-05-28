Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Camión de Personal en Torreón

Un joven de 22 años, resultó gravemente herido la mañana de este 28 de mayo al chocar su motocicleta contra un camión de transporte de personal en Torreón.

El percance se registró poco después de las 7:00 horas sobre la calzada Manuel Gómez Morín, a la altura de un parque industrial . De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba hacia el poniente cuando una camioneta le cortó la circulación.

Peritajes preliminares señalan que la unidad de personal acababa de salir de una empresa textil e intentaba incorporarse a los carriles que conectan con la carretera a Mieleras.

Al maniobrar para tomar el retorno, el motociclista se estrelló contra el costado izquierdo del camión.

Testigos relataron que tras el impacto, el chófer avanzó unos metros bajo de la unidad y escapó, corriendo del sitio, abandonando al joven, quien quedó tendido sobre el asfalto, los mismos testigos dieron los primeros auxilios mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como crítico. Autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del hecho y ya buscan al conductor responsable para que responda por las lesiones y los daños.

Muere mujer tras ser arrollada en Nava

Una mujer que permanecía hospitalizada desde el pasado 18 de mayo falleció la mañana del 26 de mayo en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría de Piedras Negras, donde recibía atención médica debido a las graves lesiones que sufrió luego de ser arrollada.

Noticia relacionada: Muere Mujer Después de ser Arrollada en Carretera 57 en Nava

La víctima había sido localizada lesionada sobre la carretera 57 y, tras ser atendida inicialmente en un hospital de Allende, fue trasladada a Piedras Negras por la gravedad de su estado. De acuerdo con los reportes médicos, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. En tanto, la Fiscalía General del Estado mantuvo abierta una investigación para localizar al responsable.