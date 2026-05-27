Muere Mujer Después de ser Arrollada en Carretera 57 en Nava

Una mujer murió tras permanecer varios días hospitalizada luego de ser arrollada en la carretera 57 en Nava.

Muere Mujer Después de ser Arrollada en Carretera 57 en NavaFoto: N+

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Tragedia en carretera 57: una mujer muere tras ser arrollada y días de lucha en el hospital. La investigación sigue en curso para encontrar al responsable.

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