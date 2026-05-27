Muere Mujer Después de ser Arrollada en Carretera 57 en Nava

Luego de varios días hospitalizada, una mujer que fue localizada arrollada sobre la carretera 57, en el municipio de Nava, murió la mañana de este 26 de mayo en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría de Piedras Negras, a donde había sido trasladada debido a la gravedad de sus lesiones.

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La víctima había sido localizada tirada sobre la carretera 57 durante la madrugada del pasado 18 de mayo. Inicialmente fue trasladada a un hospital del municipio de Allende; sin embargo, debido a su delicado estado de salud, posteriormente fue enviada a Piedras Negras para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes médicos, la mujer falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado del atropellamiento.

En relación con el probable responsable de los hechos, hasta el momento no ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya integra una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Muere joven tras accidente en Gómez Palacio

Un joven de 23 años murió la mañana del martes 26 de mayo en el Hospital General de Zona No. 46 del IMSS, luego de permanecer internado por las graves lesiones que sufrió en un accidente en Gómez Palacio.

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El accidente ocurrió sobre la calzada J. Agustín Castro, cuando el joven descendía de un camión de transporte público y cayó al pavimento, siendo posteriormente impactado por una camioneta que circulaba por la zona. Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.