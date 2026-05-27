Muere Joven tras ser Arrollado al Bajar de un Camión en Gómez Palacio

Un joven de 23 años murió luego de ser arrollado por una camioneta cuando descendía de un camión en Gómez Palacio.

Muere Joven tras ser Arrollado al Bajar de un Camión en Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: Joven de 23 años muere tras ser arrollado al bajar de un camión. ¿Qué sucedió en la calzada J. Agustín Castro? Descubre más.

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