Muere Joven tras ser Arrollado al Bajar de un Camión en Gómez Palacio

Un joven de 23 años perdió la vida la mañana de este 26 de mayo en el Hospital General de Zona No. 46 del IMSS, luego de ser atropellado la tarde del lunes en la colonia Revolución en Gómez Palacio. El occiso fue identificado como Luis "N", quien presentó traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado lunes 25 de mayo, alrededor de las 15:30 horas, sobre la calzada J. Agustín Castro. Luis Javier descendía de un camión de transporte público de la ruta Los Rojos cuando cayó del estribo al pavimento. En ese momento fue impactado por una camioneta.

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La unidad era conducida por Gerardo “N”, de 63 años, quien circulaba sobre la misma calzada y presuntamente, al no tomar las debidas precauciones, arrolló al peatón, proyectándolo varios metros hacia adelante.

El joven fue trasladado de urgencia al IMSS No. 46, donde permaneció internado; sin embargo, alrededor de las 06:00 horas de este martes 26 de mayo perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Muere motociclista al ser arrollado en bulevar Mieleras en Torreón

Un joven de 19 años murió la tarde del 31 de marzo luego de verse involucrado en un accidente vial en el entronque del bulevar Mieleras y la carretera al Esterito en Torreón.La víctima, identificada como Alejandro, circulaba en una motocicleta cuando fue impactada por una camioneta.

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De acuerdo con los reportes, el conductor responsable huyó del lugar junto con sus acompañantes, aunque posteriormente fueron localizados y detenidos cerca de un puesto de vigilancia. Autoridades acudieron para realizar el peritaje correspondiente y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.