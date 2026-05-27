Detienen a Extesorero Municipal de Gómez Palacio

Autoridades detuvieron al extesorero municipal de Gómez Palacio por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades

Detienen a Extesorero Municipal de Gómez PalacioFoto: FGEC

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Impactante detención en Gómez Palacio: extesorero arrestado por presunto uso indebido de 17 millones.

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