Detienen a Extesorero Municipal de Gómez Palacio

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó sobre la detención de Antonio “N”, quien se desempeñó como tesorero municipal de Gómez Palacio durante la administración 2019-2022.

La investigación es por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Durante su cargo, presuntamente liberó 281 cheques emitidos a funcionarios públicos por un monto de 17 millones 953 mil 386 pesos, correspondientes a indemnizaciones por despido.

La detención fue ejecutada en el municipio de Torreón mediante un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad. Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

Denuncian presunta red de incapacidad falsas en La Laguna

El secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz, denunció la existencia de una presunta red dedicada a tramitar incapacidades médicas falsas para trabajadores del sector educativo, situación que habría permitido que algunos empleados permanecieran sin acudir a laborar durante largos periodos.

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De acuerdo con el dirigente sindical, se detectaron casos de personal que llevaba hasta dos años fuera de sus centros de trabajo respaldados por documentos presuntamente apócrifos o diagnósticos simulados. Además, señaló que las investigaciones apuntaban a una posible participación de médicos del ISSSTE, por lo que ya se revisaban firmas y documentación para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones.