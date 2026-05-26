Lápiz se Encaja en Pierna de Niña en Coahuila; Es Trasladada al Quirófano

Una niña fue trasladada de emergencia a un quirófano luego de encajarse un lápiz en una escuela de Monclova.

Niña es Trasladada al Quirófano tras Encajarse un Lápiz en Escuela de CoahuilaFoto: N+

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Impactante accidente en Monclova: niña de 9 años es llevada al quirófano tras encajarse un lápiz en la pierna en su escuela. Familiares y médicos atentos a su recuperación.

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