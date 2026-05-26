Lápiz se Encaja en Pierna de Niña en Coahuila; Es Trasladada al Quirófano

Una menor de 9 años sufrió un delicado accidente al encajarse un lápiz por completo en Monclova en la parte inferior de su extremidad izquierda mientras se encontraba en la escuela, esto movilizó a cuerpos médicos y familiares.

La niña, identificada como Lía, fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, donde ingresó directamente al quirófano para ser intervenida por especialistas y lograr extraer el objeto incrustado.

De acuerdo con la información proporcionada por la señora Cinthya, madre de la menor, la cirugía resultó exitosa; sin embargo, la niña continúa internada bajo observación médica.

Hasta el momento, no se han dado conocer detalles precisos sobre cómo ocurrieron los hechos al interior del plantel educativo. Familiares permaneces atentos a la evolución de salud de la menor.

Muere niño de 6 años dentro de jardín de niños en Monclova

La muerte de un niño de seis años dentro del jardín de niños “María Elena Chanes” en la colonia Cañada de Monclova, generó consternación entre familiares y habitantes del sector. De acuerdo con los primeros reportes, el menor presuntamente sufrió una caída mientras jugaba en el patio del plantel.

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Familiares del menor señalaron presunta omisión de cuidados por parte del personal educativo, al asegurar que no recibió atención inmediata tras el incidente. Tras lo ocurrido, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al plantel para iniciar las investigaciones correspondientes.