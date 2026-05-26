Tornado Sorprende a Habitantes de Zaragoza en Coahuila

Elementos de Protección Civil y Bomberos recorren el ejido Santa Eulalia luego de reportarse un tornado en el municipio de Zaragoza

Tornado Sorprende a Habitantes de Zaragoza en CoahuilaFoto: Asalia Yanitza Rodríguez

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Un tornado fue captado en el ejido Santa Eulalia. Protección Civil y Bomberos recorren la zona. Mantente informado y seguro siguiendo las recomendaciones oficiales.

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