Tornado Sorprende a Habitantes de Zaragoza en Coahuila

Un tornado fue captado en las inmediaciones del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, Coahuila, generado alarma entre los habitantes de la región.

Elementos de Protección Civil y Bomberos se mantienen en alerta monitoreando la situación ante el riesgo de afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.

Se observa en la imagen de radar de esta tarde una celda en rotación que podría generar un #Torbellino o #Tornado en el municipio de Zaragoza, #Coahuila. Se desplaza hacia el este-noreste pic.twitter.com/MNYVi48lj7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 26, 2026

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, mantenerse resguardados y evitar salir de casa si no es necesario, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales de emergencia.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración, aunque las corporaciones continúan realizado recorridos preventivos en la zona.

¿Qué hacer en caso de un tornado?

De acuerdo con el Gobierno de México, en caso de un tornado es importante seguir una serie de recomendaciones preventivas para salvaguardar tu integridad.