Tornado Sorprende a Habitantes de Zaragoza en Coahuila

Un tornado fue captado en las inmediaciones del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, Coahuila, generado alarma entre los habitantes de la región.
Elementos de Protección Civil y Bomberos se mantienen en alerta monitoreando la situación ante el riesgo de afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, mantenerse resguardados y evitar salir de casa si no es necesario, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales de emergencia.
Noticia relacionada: Tromba Causa Graves Daños en Casas en Zaragoza, Coahuila
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración, aunque las corporaciones continúan realizado recorridos preventivos en la zona.
¿Qué hacer en caso de un tornado?
De acuerdo con el Gobierno de México, en caso de un tornado es importante seguir una serie de recomendaciones preventivas para salvaguardar tu integridad.
Identificar un refugio para tornados en tu ciudad
Preparar un kit de emergencia que incluya copia de tus documentos de identidad
Alejarte de las ventanas, puertas y paredes exteriores
Colócate debajo de una mesa, cubriéndote el cuello y la cabeza
No te refugies debajo de puentes ni vías elevadas
No trates de escapar de tornados en áreas urbanas o congestionadas a bordo de un automóvil