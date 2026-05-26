Paciente Golpea a Doctor en Clínica 89 del IMSS de Saltillo

Una agresión se registró en las instalaciones de la clínica 89 del IMSS durante la tarde del lunes 25 de mayo en la ciudad de Saltillo, situación que requirió el apoyo de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, un hombre de la tercera edad, identificado como José Luis "N", de poco más de 60 años, llegó presentado dolores abdominales y fue ingresado al área de urgencias para su valoración médica.

Durante la revisión, el paciente presuntamente se desesperó y sufrió un ataque de ansiedad, por lo que agredió con un golpe en la cabeza al doctor Felipe.

Elementos policiacos tomaron conocimiento del hecho y el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Riña deja a hombre sin vida en Piedras Negras

Un hombre de 36 años perdió la vida luego de ser atacado durante una riña registrada la noche del 23 de mayo en la colonia Acoros, en Piedras Negras. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba hacia una tienda cuando fue interceptada por dos sujetos.

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Los agresores presuntamente utilizaron un cuchillo, una pala y un bate para lesionarlo. El hombre fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría pero falleció debido a la gravedad de las heridas.