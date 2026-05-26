Paciente Golpea a Doctor en Clínica 89 del IMSS de Saltillo

Un paciente de la tercera edad golpeó a un doctor en la clínica 89 del IMSS en Saltillo.

Paciente Golpea a Doctor en Clínica 89 del IMSS de SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un paciente de la tercera edad golpeó a un doctor en la clínica 89 del IMSS en Saltillo. La policía intervino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+