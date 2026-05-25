Instalan Detectores de Metal Después de Amenazas de Tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo

Luego de las amenazas de tiroteo que se han presentado en el CBTIS 4 de Lerdo, autoridades educativas instalaron dos arcos detectores de metales.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal administrativo que labora en el plantel.

Actualmente, la preparatoria cuenta con una matrícula de alrededor de 2 mil 500 estudiantes en ambos turnos, matutino y vespertino, quienes diariamente son revisados al ingresar a la institución.

Los detectores fueron instalados desde la semana pasada y, hasta el momento, lo más que se ha detectado son tijeras puntiagudas, las cuales son resguardadas y devueltas a los estudiantes al momento de su salida.

El director del plantel, Efrén Pérez, mencionó que el primer filtro de seguridad debe estar en casa, por lo que pidió a los padres de familia revisar las pertenencias de sus hijos.

CBTis 4 suspende clases por amenaza de tiroteo

El 20 de mayo fueron suspendidas las clases por segunda ocasión en el año en el CBTis 4 en Lerdo luego de que circulara una amenaza de tiroteo. Los estudiantes fueron notificados a través de redes sociales y canales oficiales del plantel, por lo que no acudieron a las aulas.

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No se aplicaron operativos de revisión de mochilas ni otros protocolos preventivos dentro de la institución. Las autoridades escolares informaron que las actividades se reanudarían de manera normal al día siguiente.

La primera suspensión por una situación similar ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando se detectó una amenaza escrita en los baños del plantel. En aquel momento, la dirección del CBTis 4 presentó una denuncia ante la Fiscalía y solicitó la intervención de corporaciones de seguridad.