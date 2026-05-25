Instalan Detectores de Metal Después de Amenazas de Tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo

Autoridades educativas han instalado dos arcos detectores de metales en el CBTIS 4 de Lerdo.

Instalan Detectores de Metal Después de Amenazas de Tiroteo en CBTIS 4 de LerdoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Alerta en CBTIS 4 de Lerdo! Instalan detectores de metales tras amenazas de tiroteo. Seguridad prioritaria para 2,500 estudiantes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+