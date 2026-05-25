Hombre es Asesinado en Riña en Colonia Acoros de Piedras Negras

Un hombre de 36 años fue asesinado al ser agredido durante una riña en la colonia Acoros en Piedras Negras.

Hombre es Asesinado en Riña en Colonia Acoros de Piedras NegrasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante riña en Piedras Negras: un hombre de 36 años fue asesinado cerca de su casa. La Fiscalía investiga viejas rencillas como posible causa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+