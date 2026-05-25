Hombre es Asesinado en Riña en Colonia Acoros de Piedras Negras

Un joven fue asesinado durante una riña registrada en la colonia Acoros en Piedras Negras. El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del 23 de mayo, cuando Jesús “N”, de 36 años, se dirigía a una tienda y, a pocos metros de su domicilio, fue interceptado por dos sujetos.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores portaban un cuchillo, una pala y un bate de béisbol, objetos con los que lesionaron a la víctima.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Muere Durante Riña en Colonia Acoros en Piedras Negras

Jesús “N” fue trasladado por socorristas del cuerpo de Bomberos al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica; sin embargo, minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras investigaciones señalan que la agresión habría ocurrido por viejas rencillas. Por ello, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación sobre los hechos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron identificar a Julio César “N” y a su hijo Alexander “N”, de 18 años, quienes podrían ser detenidos en las próximas horas.

Riña deja a hombre sin vida en Saltillo

El pasado 10 de abril, un hombre de 35 años murió luego de permanecer varios días hospitalizado tras resultar herido con arma blanca durante una riña ocurrida en la colonia Satélite Sur en Saltillo, donde una discusión entre conocidos terminó en una pelea.

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De acuerdo con las investigaciones, durante el altercado intervino el padre de uno de los involucrados, quien atacó a la víctima con una navaja, causándole heridas graves. Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital General, donde pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció.