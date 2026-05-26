Sujetos Golpean a Aficionado de Pumas Durante Final de Futbol en Saltillo

Sujetos golpearon a un aficionado de Pumas durante una riña en la colonia Nueva Tlaxcala en Saltillo.

Sujetos Golpean a Aficionado de Pumas Durante Final de Fútbol en SaltilloFoto: N+

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Violenta riña en Saltillo: Aficionado de Pumas golpeado mientras veían la final de fútbol. Testigos relatan cómo la discusión escaló rápidamente.

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