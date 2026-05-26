Sujetos Golpean a Aficionado de Pumas Durante Final de Futbol en Saltillo

Una discusión relacionada con la final de futbol, terminó en una violenta riña en la colonia Nueva Tlaxcala en Saltillo. Un joven identificado como Juan de 25 años, resultó con lesiones de consideración luego de ser golpeado por varios sujetos.

Los hechos ocurrieron durante una reunión donde un grupo de aficionados observaba el partido de futbol. Presuntamente el lesionado, seguidor del Pumas, comenzó una discusión con otros asistentes que rápidamente escaló a los golpes.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, otro aficionado intentó apoyarlo, pero huyó al verse superado en número. Familiares trasladaron al aficionado de pumas al Hospital General.

Adulto mayor golpea a doctor en clínica del IMSS de Saltillo

Una agresión contra un doctor se registró la tarde del 25 de mayo en la clínica 89 del IMSS en Saltillo, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

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Según testigos, el paciente presuntamente sufrió una crisis de ansiedad durante la revisión y terminó golpeando en la cabeza al doctor. Policías acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos.