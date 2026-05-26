Protección Civil de Coahuila Emite Alerta por Posibles Tornados y Fuertes Rachas de Viento

Protección Civil de Coahuila emitió un aviso preventivo en sus redes sociales ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible formación de torbellinos o tornados para la noche de este 26 de mayo en distintas regiones del estado.

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De acuerdo con el reporte, se esperaban lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 80 km/h. Además, las autoridades advirtieron sobre la posible formación de torbellinos o tornados en la zona norte de Coahuila.

Protección Civil de Coahuila emite recomendaciones

Ante este panorama, la subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las siguientes recomendaciones preventivas.

Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por el viento

Evitar actividades al aire libre

Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables

Tener a la mano documentos importantes, lámparas y celulares disponibles ante posibles cortes de luz

Extremar precauciones al conducir

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil.