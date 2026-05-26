Protección Civil de Coahuila Emite Alerta por Posibles Tornados y Fuertes Rachas de Viento

Autoridades de Protección Civil de Coahuila emitieron una alerta para este martes 26 de mayo ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible formación de torbellino o tornados.

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¡Atención Coahuila! Protección Civil alerta por posibles tornados y lluvias fuertes hoy. Mantente informado y sigue las recomendaciones para tu seguridad.

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