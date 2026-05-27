Tormenta Eléctrica Afecta Suministro de Agua en 24 Colonias de Saltillo

Una tormenta eléctrica provocó la caída de un poste de la CFE, afectando el suministro de agua en 24 colonias del suroriente de Saltillo.

Tormenta Eléctrica Afecta Suministro de Agua en 24 Colonias de SaltilloFoto: N+

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Tormenta eléctrica en Saltillo deja sin agua a 24 colonias. Aguas de Saltillo trabaja para restablecer el servicio tras la caída de un poste de CFE. Infórmate sobre las colonias afectadas y medidas preventivas.

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