Tormenta Eléctrica Afecta Suministro de Agua en 24 Colonias de Saltillo

24 colonias del suroriente de la ciudad de Saltillo se verán afectadas en el suministro de agua potable durante el transcurso de este miércoles 26 de mayo.

Aguas de Saltillo informó que derivado de las fuertes ráfagas de viento, y la tormenta eléctrica que se registró durante la madrugada del miércoles, se presentaron afectaciones en la energía eléctrica debido a la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejando fuera de operación parte de la captación de Zapalinamé.

¿Qué colonias se verán afectadas en el suministro de agua?

Arcos de Belén

Agua Azul

San Ramón

Fraccionamiento Urdiñola

Arboledas Popular

La Palma

Loma Bonita

Zapalinamé

Parejas del Oriente

Colinas de San Francisco

Lomas Verdes

Miguel Hidalgo

Lomas de Lourdes

Pronostican fuertes rachas de viento en Coahuila

La subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias fuertes y la posible formación de torbellinos o tornados en distintas regiones del estado durante la noche del 26 de mayo.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se esperaban precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

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De igual forma se reportó la presencia de un tornado en las inmediaciones del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, situación que generó movilización y recorridos preventivos por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos para descartar afectaciones en la zona.

Las corporaciones de emergencia realizaron recorridos preventivos y exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, además de evitar salir de casa si no era necesario.