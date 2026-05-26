Amenaza de Tiroteo Directa en CBTIS 4 de Lerdo Obliga a Alumna a Tomar Clases en Línea

Una alumna del CBTIS 4 de Lerdo toma clases en línea luego de registrarse amenazas de tiroteo en su contra.

Amenaza de Tiroteo Directa en CBTIS 4 Obliga a Alumna a Tomar Clases en LíneaFoto: N+

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Amenazas de tiroteo en CBTIS 4 obligan a alumna a tomar clases en línea. Estudiantes ofrecen recompensa por información del responsable.

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