Amenaza de Tiroteo Directa en CBTIS 4 de Lerdo Obliga a Alumna a Tomar Clases en Línea

Por temor a una agresión, una alumna del CBTIS 4 de Lerdo tomó clases en línea luego de que se registraran cuatro amenazas de tiroteo en el plantel, las cuales han sido dirigidas directamente hacia su persona.

Ante esta situación, alumnos realizaron una colecta para ofrecer una recompensa a quien proporcione información que permita dar con el responsable.

Tras la aparición de una nueva amenaza, los padres de la estudiante señalada decidieron retirarla temporalmente de la escuela por miedo a que sufriera algún daño.

Con este caso ya suman cuatro amenazas registradas en el CBTIS 4. La primera ocurrió el pasado 3 de marzo, hecho que derivó en la suspensión de clases y provocó una ola de reportes similares en otros planteles de la región Laguna.

La segunda amenaza se registró el 20 de abril, lo que nuevamente obligó a suspender las actividades académicas.

La tercera advertencia sobre un presunto tiroteo programado para el miércoles 20 de mayo. Ahora, el nuevo mensaje detectado alerta sobre un posible ataque para este jueves 28 de mayo, con señalamientos directos contra el director y la alumna.

Por otra parte, cansados de perder clases, estudiantes del CBTIS 4 decidieron organizarse para reunir dinero y ofrecer una recompensa a quien proporcione información que ayude a identificar a la persona o personas responsables de las amenazas.

Actualmente, la menor recibe clases en línea para no perder el ciclo escolar, medida que fue tomada por recomendación de las autoridades.

Instalan detectores de metales por amenazas de tiroteo en CBTIS 4 de Lerdo

Debido a las amenazas de tiroteo registradas en el CBTIS 4 de Lerdo, autoridades educativas reforzaron las medidas de seguridad con la instalación de dos arcos detectores de metales en los accesos del plantel.

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Los detectores comenzaron a operar desde la semana pasada y diariamente se revisa a los alumnos de ambos turnos antes de ingresar a la escuela. De acuerdo con la dirección del plantel, únicamente se detectaron objetos como tijeras puntiagudas, las cuales fueron resguardadas y entregadas al finalizar las clases.