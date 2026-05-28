Aseguran Alrededor de 7 Kilos de Marihuana Durante Revisión de Camión en Allende

Elementos de la SEDENA aseguraron alrededor de 7 kilogramos transportados en un camión en Allende.

Aseguran Alrededor de 7 Kilos de Marihuana Durante Revisión de Camión en AllendeFoto: N+

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SEDENA asegura 7 kilos de marihuana en camión en Allende. El vehículo y el conductor están bajo investigación. ¿Cuál era su destino?

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