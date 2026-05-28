Aseguran Alrededor de 7 Kilos de Marihuana Durante Revisión de Camión en Allende

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aseguraron un camión que transportaba aproximadamente siete kilogramos de marihuana durante una inspección realizada en la garita del kilómetro 53 en Allende.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba por la carretera con dirección de Monterrey hacia Piedras Negras cuando fue sometida a una revisión por parte del personal militar.

Durante la inspección, los elementos localizaron varios paquetes que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, por lo que procedieron al aseguramiento de la droga, así como de la unidad y del conductor.

La droga, el vehículo y el chofer quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la sustancia asegurada.

Catean casa y aseguran droga en Torreón

El 17 de mayo, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo en una casa de la colonia Joyas del Bosque en Torreón, tras recibir reportes sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de droga.

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Durante la intervención, los agentes aseguraron dos bolsas con una sustancia con características similares al cristal, con un peso aproximado de 40 gramos. Al concluir las diligencias, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.