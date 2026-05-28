Incendio en Tienda en Colonia Eduardo Guerra de Torreón Moviliza a Bomberos

El incendio de una tienda movilizó a corporaciones de emergencia a la colonia Eduardo Guerra.

Incendio en Tienda en Colonia Eduardo Guerra de Torreón Moviliza a BomberosFoto: N+

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Incendio en tienda de Torreón moviliza a bomberos. La rápida acción evitó que el fuego se propagara. Descubre cómo se controló la situación.

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