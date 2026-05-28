Incendio en Tienda en Colonia Eduardo Guerra de Torreón Moviliza a Bomberos

La tarde de este miércoles 27 de mayo se registró un incendio en una tienda ubicada sobre la calzada Lázaro Cárdenas en la colonia Eduardo Guerra en Torreón.

De acuerdo a las autoridades, el incendio comenzó en una bodega de almacén, la rápida intervención del cuerpo de Bomberos evitó que se el fuego se propagara.

El lugar fue ventilado para sacar el humo que se generó a raíz de este incendio y se revisó el área para ver los daños provocados por las llamas.

Al momento se desconocen las causas que originaron el incidente, no se registraron personas intoxicadas por el humo.

Policías rescatan a familia atrapada en incendio en Saltillo

Elementos del Grupo de Reacción Sureste auxiliaron a una familia que quedó atrapada durante un incendio registrado en un condominio de la colonia Bellavista en Saltillo. El fuego consumió la planta baja del inmueble, mientras una mujer y sus dos hijos permanecían en el segundo piso sin posibilidad de salir.

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Los oficiales lograron rescatar a la familia al ingresar por el balcón y utilizar una patrulla para facilitar el descenso de las personas atrapadas. Durante las maniobras también fue auxiliado el propietario del inmueble, quien bajó desde el tercer piso acompañado de su mascota.