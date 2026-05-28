Hombre Narra Cómo Sobrevivió al Tornado en Jiménez

Agustín Velásquez, uno de los sobrevivientes del tornado registrado en el municipio de Jiménez, Coahuila, narró los momentos que vivió durante el fenómeno natural que dejó severos daños materiales en la región.

El hombre relató que, al percatarse de la intensidad de los vientos, buscó refugio entre los escombros para protegerse. Señaló que los segundos que duró el tornado le parecieron eternos debido al miedo y a la fuerza con la que avanzaba el fenómeno meteorológico.

“Pensé que no iba a salir con vida”, expresó Agustín, quien logró ponerse a salvo mientras varias estructuras eran destruidas por las fuertes ráfagas de viento.

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Tras concluir el tornado y salir de entre los restos, aseguró haber quedado impactado por las escenas que observó a su alrededor, las cuales comparó con imágenes de una película debido a la magnitud de la destrucción.

Autoridades de Protección Civil continuaron realizando recorridos y evaluaciones en las zonas afectadas, mientras las familias afectadas intentaban recuperarse de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Torbellinos deja severos daños en municipios de Coahuila

Tres torbellinos impactaron la tarde del 27 de mayo en los municipios de Zaragoza, Jiménez y Ciudad Acuña, provocando severos daños materiales en distintas comunidades del norte de Coahuila. Aunque no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, los fuertes vientos derribaron árboles, desprendieron techos y dañaron varias casas.

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Las autoridades informaron que en Ciudad Acuña al menos 11 casas resultaron afectadas, mientras que en Jiménez la circulación sobre la carretera federal número 2 permaneció bloqueada por la caída de un árbol. También se registraron interrupciones en el servicio eléctrico, por lo que personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia realizaron recorridos para evaluar daños y brindar apoyo a las familias afectadas.