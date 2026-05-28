Hombre Narra Cómo Sobrevivió al Tornado en Jiménez

Un hombre narra como buscó refugio entre los escombros para protegerse del tornado en Jiménez.

Hombre Narra Cómo Sobrevivió al Tornado en JiménezFoto: N+

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