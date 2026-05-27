Torbellinos Destruyen Casas en Municipios de Coahuila

Tres torbellinos tocaron tierra durante la tarde este martes 26 de mayo en los municipios de Zaragoza, Jiménez y ciudad Acuña, dejando a su paso severos daños materiales en distintas zonas de la región norte del estado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, aunque varias casas resultaron destruidas debido a la fuerza de los vientos, los cuales superaron los 80 km/h.

Habitantes de los sectores afectados reportaron techos desprendidos, árboles caídos y daños en estructuras ligeras, además de cortes momentáneos en el suministro eléctrico en algunas áreas.

La subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que en Ciudad Acuña se reportaron árboles caídos y daños en 11 viviendas construidas con madera, cartón, tarimas y lámina en la comunidad Lázaro Cárdenas.

Asimismo, en el municipio de Jiménez permanece interrumpida la circulación sobre la carretera federal número 2 debido a la caída de un árbol.

También se reportó la suspensión del servicio de energía eléctrica, situación que ya fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras continúan las labores para liberar la vialidad.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia mantienen recorridos de supervisión y apoyo en las zonas afectadas, mientras autoridades estatales y municipales realizan un censo para cuantificar los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos.

Cae intensa granizada en Múzquiz

Un tornado fue reportado la tarde de este martes en las inmediaciones del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, Coahuila.

Tras el avistamiento, elementos de Protección Civil y Bomberos activaron recorridos preventivos y mantuvieron monitoreo constante en la zona para descartar afectaciones mayores. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.

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La Secretaría de Gobierno de Coahuila informó que estas condiciones fueron provocadas por una vaguada en altura combinada con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, fenómeno que provocó lluvias fuertes, descargas eléctrica en distintas regiones del estado.

De igual forma se registró una intensa granizada en el municipio de Múzquiz, donde el granizo alcanzó tamaños similares al de una pelota de golf y estuvo acompañado de fuertes lluvias y ráfagas de viento. Ante ello, Protección Civil reiteró el llamado a extremar precauciones.