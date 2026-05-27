Torbellinos Destruyen Casas en Municipios de Coahuila

Tres torbellinos azotaron los municipios de Zaragoza, Jiménez y ciudad Acuña en Coahuila.

Torbellinos Destruye Casas en Municipios de CoahuilaFoto: N+

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Torbellinos y granizada golpean Coahuila: Daños en viviendas y cortes de energía. Autoridades en acción para evaluar y reparar. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

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