Abuelo le Dispara a su Nieto Durante Discusión en Coahuila

Un adulto mayor fue detenido por presuntamente dispararle a su propio nieto durante una discusión en Ramos Arizpe, Coahuila. Trascendió que los hechos ocurrieron la mañana del 26 de mayo en la colonia Santa Fe.

El hombre de la tercera edad llegó a reclamarle a su nieto, ya que presuntamente había perdido su empleo por su culpa. Durante la discusión, el adulto mayor sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones contra él.

La víctima, un hombre de 34 años, recibió dos impactos a la altura del abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia y en estado crítico a la Clínica 88 del IMSS; posteriormente fue llevado al Hospital Ixtlero para continuar con su atención médica.

A pesar de que el adulto mayor, identificado como Antonio, de 75 años, huyó del lugar, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado lograron ubicarlo y detenerlo para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de tentativa de homicidio.

La delegación de la Fiscalía Región Sureste informó que el agresor será ingresado en las próximas horas al Cereso Varonil de Saltillo.

Hombre amenaza con cuchillo a su hermana en La Laguna

El 16 de abril, un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio luego de que amenazara a su hermana con un cuchillo y un arma de réplica tras una discusión relacionada con un celular.

Noticia relacionada: Amenaza a su Hermana con Réplica de Arma por un Celular en Gómez Palacio

Al llegar al domicilio, los agentes fueron informados de que el hombre había causado daños dentro de la casa y mantenía una actitud agresiva. Durante la intervención, el detenido intentó agredir a uno de los policías con un arma punzocortante, por lo que fue sometido y trasladado ante el Ministerio Público.