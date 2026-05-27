Abuelo le Dispara a su Nieto Durante Discusión en Coahuila

Un abuelo fue detenido por presuntamente dispararle en dos ocasiones durante una discusión en Ramos Arizpe.

Abuelo le Dispara a su Nieto Durante Discusión en CoahuilaFoto: N+

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Discusión familiar termina en tragedia: abuelo de 75 años dispara a su nieto en Ramos Arizpe. Conoce más sobre este impactante suceso.

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