Junior H Anuncia Conciertos en Torreón y Saltillo; Esto se Sabe

El famoso cantante de corridos tumbados, originario de Guanajuato, Junior H anunció su “Tour Estadios México 2027”, una gira de presentaciones que incluye distintas ciudades del país y contempla dos conciertos en Coahuila.

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De acuerdo con información que se difundió en redes sociales, Junior H se presentará el próximo 23 de enero del 2027 en el Estadio Revolución en la ciudad de Torreón y el 22 de febrero del 2027 en el estadio Francisco I. Madero en Saltillo

¿En qué otras ciudades se presentará Junior H?

La gira también contempla fechas en ciudades como Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. El anuncio generó expectativa entre sus seguidores de la región, quienes ya esperan los conciertos del exponente de los corridos tumbados y el regional urbano.

Ciudad de México 8 de enero del 2027

Morelia 10 de enero del 2027

Querétaro 15 de enero del 2027

Puebla 16 de enero del 2027

Torreón 23 de enero del 2027

Guadalajara 30 de enero del 2027

Tijuana 5 de febrero

Mexicali 6 de febrero del 2027

Los Mochis 11 de febrero del 2027

Monterrey 13 de febrero del 2027

Este concierto marcaría el regreso de Junior H a la Comarca Lagunera, donde cientos de fanáticos se dieron cita el pasado 8 de marzo de 2024 durante su presentación en el Coliseo Centenario de Torreón.