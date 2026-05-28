Junior H Anuncia Conciertos en Torreón y Saltillo; Esto se Sabe

El famoso cantante Junior H anunció dos conciertos en Torreón y Saltillo como para de su "Tour Estadios México 2027”.

Junior H Anuncia Conciertos en Torreón y SaltilloFoto: Facebook Junior H

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¡Junior H regresa a Coahuila! No te pierdas sus conciertos en Torreón y Saltillo como parte del Tour Estadios México 2027. Descubre más sobre las fechas y ciudades.

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