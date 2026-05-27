Junior H Anuncia Concierto en Guadalajara; Esta es la Fecha y el Lugar

Junior H llegará a tierras tapatías con un concierto que promete reunir a miles de fans del regional mexicano y los corridos tumbados

Junior HFoto: Instagram Oficial de Junior h

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¡Junior H llega a Guadalajara! No te pierdas su concierto el 8 de enero de 2027 en el Estadio Jalisco. Prepárate para una noche de corridos tumbados y música regional mexicana.

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