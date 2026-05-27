Junior H Anuncia Concierto en Guadalajara; Esta es la Fecha y el Lugar

El cantante mexicano de corridos tumbados y música regional mexicana Junior H llegará a Guadalajara con un concierto programado para el próximo 8 de enero de 2027 en el Estadio Jalisco.

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido artísticamente como Junior H, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados en México y Estados Unidos, gracias a temas que mezclan sonidos del regional mexicano con influencias urbanas y letras enfocadas en experiencias personales, desamor y vida cotidiana.

A lo largo de su carrera, el artista originario de Guanajuato ha logrado posicionar canciones en plataformas digitales y presentarse en importantes escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las figuras más populares del género entre las nuevas generaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la venta de boletos, zonas o precios para el concierto en Guadalajara; sin embargo, el anuncio ya ha generado expectativa entre sus seguidores tapatíos.

Se espera que Junior H interprete algunos de sus éxitos más conocidos durante su presentación en el Estadio Jalisco, recinto que suele albergar conciertos masivos y eventos de gran convocatoria en la capital jalisciense.