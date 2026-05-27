Junior H Dará Concierto en Monterrey con su Tour Estadios 2027: ¿Dónde y Cuándo Será?

Junior H anunció que dará un concierto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el próximo año. Aquí te contamos los detalles sobre la venta de boletos

Junior HFoto: Junior H / Facebook

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¡Junior H regresa a Monterrey! No te pierdas su Tour Estadios 2027. Boletos a la venta desde el 27 de mayo. ¿Listo para vivir una noche inolvidable?

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