Junior H Dará Concierto en Monterrey con su Tour Estadios 2027: ¿Dónde y Cuándo Será?

Junior H, como es conocido Antonio Herrera Pérez, cantante y compositor de corridos tumbados y música regional mexicana, anuncio que regresará a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con su Tour Estadios “La Letra Muda” en 2027.

El concierto de Junior H en Monterrey será el próximo 13 de febrero 2027 en el Estadio Walmart Park, nombre del Estadio de Béisbol Monterrey que se está ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en la colonia Regina, al norte de la ciudad de Monterrey y muy cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (UANL).

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Junior H en Monterrey?

La venta de boletos para el concierto de Junior H en el Estadio Walmart Park en Monterrey inicia el miércoles 27 de mayo a partir de las 11:00 de la mañana, a través de la boletera FunTicket. Los precios de los boletos van desde 990 pesos hasta los 5 mil 210 pesos, dependiendo de la zona:

3er Nivel Central: 990 pesos

Jardín Izquierdo: 1,120 pesos

Jardín derecho: 1,120 pesos

3er Nivel 1era/3era: 1,360 pesos

General: 1,490 pesos

2do Nivel 1ra/3ra: 1,920 pesos

2do Nivel Central: 2,290 pesos

1er Nivel Central: 2,290 pesos

Sad Boyz Zone: 2,600 pesos

1er Nivel 1era/3era: 2,910 pesos

Rockstar: 5,210 pesos

Además, como parte de su gira Tour Estadios 2027, Junio H se presentará en otros estados de México como Guadalajara, Michoacán, Querétaro, Puebla, Coahuila, Baja California y Sinaloa.

SHH