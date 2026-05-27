Junior H Llega a Puebla con su Tour Estadios 2027: Fecha, Boletos y Recomendaciones

Arrancó venta de boletos para ver al cantante de corridos Junior H en el estadio Hermanos Serdán para el 2027, te decimos todo lo que debes saber.

Concierto de Junior H en Puebla 2027Foto: Instagram @juniorh

Destacado

Concierto de Junior H en Puebla: 16 de enero de 2027 en el Estadio Hermanos Serdán. Boletos desde 1,430 pesos. No te pierdas el Tour Estadios México 2027. Descubre más sobre el evento y recomendaciones.

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