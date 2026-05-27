Junior H Llega a Puebla con su Tour Estadios 2027: Fecha, Boletos y Recomendaciones

Puebla se suma a la gira de Junio H "Tour Estadios México 2027" para el próximo año con un concierto en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, en N+ te decimos cómo conseguir los boletos de acceso.

El mexicano Antonio Herrera Pérez mejor conocido como Junior H llegará a Puebla este 16 de enero de 2027 con sus mejores éxitos y corridos en uno de los estadios más importantes de la ciudad.

El artista promete espectáculo inigualable como parte de su gira "Estadios México 2027" en donde también se presentará en los siguientes lugares:

Guadalajara 08/01/2027

Morelia 10/01/2027

Queretaro 15/01/2027

Saltillo 22/01/2027

Torreon 23/01/2027

Ciudad de México 20/01/2027

Tijuana 05/02/2027

Mexicali 06/02/2027

Los Mochis 11/02/2027

Monterrey 13/02/2027

Concierto de Junior H en Puebla en el Estadio Hermanos Serdán

LADY GAGA, Y LLORO, Volver Al Futuro y más canciones sonarán a todo volumen el 16 de enero de 2027 en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán ubicado en la Av. Ignacio Zaragoza de la colonia Maravillas en la ciudad de Puebla.

La apertura de las puertas será a partir de las 19:00 horas, sin embargo, el espectáculo comenzará hasta las 21:00 horas; El día del evento podrás presentar tus boletos impresos o desde la pantalla de tu teléfono móvil.

Para conseguir boletos para este concierto deberás ingresar al sitio oficial de venta 'funticket' en donde se ofrecerán seis zonas disponibles que van desde los 1,430 pesos hasta los 4,960 pesos.

También, podrás obtener un paquete conmemorativo "Sad Boyz" que incluye: acceso anticipado para estar más cerca del escenario y artículos conmemorativos de La Letra Muda.

Junior H es un artista conocido por ser uno de los "pioneros" del subgénero de corridos tumbados o trap corridos y que ha optado por mezclar música como el trap latino, reggatón y hip-hop; Además, es reconocido por colaborar con artistas como Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

Recomendaciones para asistir al concierto de Junio H en Puebla

Si imprimes tu boleto asegúrate que sea en un lugar seguro y evita hacerlo en lugares en donde puedan duplicar el archivo.

Menores de edad sí podrán asistir a este evento, pero se recomienda que si tienen menos de 16 años vayan acompañados de un adulto.

Considera el tiempo de traslado para llegar el evento, en días de conciertos la zona puede llegar a saturarse.

Los boletos no son válidos si presentan raspaduras, tachones o enmendaduras; evita presentarlos así.

No podrás introducir al evento: objetos que se consideren peligrosos por los Organizadores, personal de seguridad y/o las autoridades, entre ellas bolsas de mano y mochilas mayores a 30 x 30 cms.

Con información de N+

MCS