Junior H Anuncia Conciertos en Baja California en su Tour 2027: ¿Cuándo Serán?

El cantante de corridos, Junior H, anunció conciertos en Tijuana y Mexicali como parte de su “Tour Estadios México 2027”

Junior H Conciertos Baja CaliforniaFoto: Instagram @Juniorh

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¡Atención fans de Junior H! El Tour Estadios México 2027 llega a Tijuana y Mexicali en febrero. Descubre las fechas y asegúrate de conseguir tus boletos antes de que se agoten.

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