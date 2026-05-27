Junior H Anuncia Conciertos en Baja California en su Tour 2027: ¿Cuándo Serán?

El cantante de corridos Junior H incluyó a Baja California dentro de su gira “Tour Estadios México 2027”, generando expectativa entre sus seguidores en la región.

¿Cuál es la fecha del concierto en Tijuana?

De acuerdo con el calendario oficial, el cantante se presentará el 5 de febrero de 2027 en el Estadio Caliente, uno de los recintos más importantes de la ciudad.

Se espera una alta demanda de boletos, considerando la popularidad del artista en el norte del país.

¿Cuál es la fecha del concierto en Mexicali?

Un día después, el 6 de febrero de 2027, el tour llegará a Mexicali, donde el concierto se realizará en el Estadio Nido de los Águilas.

El “Tour Estadios México 2027” contempla presentaciones en distintas ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Ciudad de México, consolidando a Junior H como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano actual.

APG