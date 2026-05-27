Economía Mexicana Cayó -0.62% en Primer Trimestre de 2026: Banxico

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, da a conocer dónde se registraron las principales bajas

Aspectos de las monedas y billetes mexicanos que actualmente circulan en el territorio de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La economía mexicana cae -0.62% en el primer trimestre de 2026. Descubre qué sectores sufrieron más y qué dice Banxico sobre el futuro económico del país.

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