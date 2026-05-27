Economía Mexicana Cayó -0.62% en Primer Trimestre de 2026: Banxico

Este miércoles 27 de mayo de 2026, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, informó sobre la caída del -0.62% de la economía mexicana durante el primer trimestre de este año, tras registrar un avance de 0.72% en el trimestre previo.

Calificó este periodo con un “crecimiento bajo pero positivo” y explicó que las principales bajas se registraron en las actividades primarias como la agricultura, sumado a una actividad industrial que revirtió su moderada reactivación registrada al cierre de 2025 y una caída en los servicios.

“En el primer trimestre del año, la actividad económica nacional exhibió un retroceso significativo, luego de la mejoría observada en el último trimestre de 2025. La debilidad del PIB fue resultado de caídas en los tres grandes agregados de actividad”, se agregó en las redes sociales de Banxico.

Hoy, la Juga de Gobierno del banco central presentó el Informe Trimestral Banxico (enero-marzo 2026), en el cual se analiza la inflación, la actividad económica y el comportamiento de otros indicadores económicos del país.

Así como la ejecución de la política monetaria del trimestre enero–marzo de 2026 y diversas actividades del Banco durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Reducción de la economía

En el apartado del entorno económico y financiero del país, Banxico indicó que en los primeros tres meses de 2026, el PIB de México registró una reducción trimestral de 0.62% con datos ajustados por estacionalidad.

Detalló que se reportaron descensos trimestrales con cifras desestacionalizadas de 1.70, 1.02 y 0.37% en las actividades primarias, secundarias y terciarias, respectivamente.

Las actividades primarias exhibieron un relativo débil desempeño.

Las manufacturas descendieron respecto del cuarto trimestre de 2025 y acentuaron su desempeño desfavorable.

La construcción se contrajo y revirtió la mayor parte de la mejoría observada en el cuarto trimestre de 2025.

El rubro de electricidad, agua y gas frenó la recuperación registrada en los dos trimestres previos, al tiempo que la minería presentó una marcada desaceleración.

Banxico también indicó que en enero-febrero de 2026, el consumo privado se contrajo respecto del trimestre anterior, interrumpiendo su trayectoria al alza. Mientras que la inversión fija bruta se redujo en relación con el cuarto trimestre de 2025, de modo que permaneció en niveles bajos.

Además, "la moneda nacional mostró una moderada depreciación en marzo debido al conflicto geopolítico en Medio Oriente, misma que después se revirtió en buena medida entre abril y lo que va de mayo".

Con información de Mónica Garduño, N+.

SPB